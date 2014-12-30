فتنه ۸۸ برنامه از پیش طراحی شده دشمن بود

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالگرد حماسه ۹ دی، مردم شهرستان ازنا امروز سه شنبه با طی مسیر میدان راه آهن تا مصلی امام جعفر صادق(ع) و شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل، مرگ بر فتنه گر و منافق برائت خود را از استکبار جهانی ابراز کردند.

حجت الاسلام هراتی مطلق امام جمعه شهرستان ازنا در پایان این راهپیمایی با بیان اینکه ۹ دی روز بصیرت و حماسه عظیم ملت ایران است گفت: فتنه سال ۸۸ یک اتفاق و دعوای سیاسی نبود بلکه برنامه از پیش طراحی شده و مدون دشمن بود.

وی با اشاره به اینکه عده ای نیز در داخل کشور در دام این فتنه افتادند و به آن دامن زدند افزود: فتنه گران فریب دشمن را خوردند و در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایستادند که لکه فتنه گری همواره با آن ها خواهد بود.

امام جمعه شهرستان ازنا با بیان اینکه امروز عده ای در کشور قصد دارند فتنه ۸۸ را از ذهن مردم پاک کرده و سران فتنه را تطهیر کنند تاکید کرد: حصر سران فتنه با نظر شورای امنیت ملی و رهبر معظم انقلاب قانونی و لطف نظام به فتنه گران است.

وی با تجلیل از حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۹ دی امروز افزود: مردم شهرستان ازنا بار دیگر ولایمتداری و بصیرت خود را به نمایش گذاشتند.