اسلحه های شکاری بلای جان پرندگان مهاجر در بندر چابهار شده است

سعید محمودی در گفتگو با مهر اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از گردشگران که برای تفریح و سیاحت از بندر چابهار به این منطقه مسافرت می کنند آرامش پرندگان مهاجر زمستان گذران منطقه را برهم زده و موجب به خطر افتادن محیط زیست وعرصه های تالابی شده اند.

وی با بیان ینکه از سوی سازمان محیط زیست به دلیل وضعیت نامساعد حیات وحش به ویژه پرندگان هیچ گونه مجوزی برای شکار پرندگان صادر نشده است ادامه داد: در این راستا از عموم شهروندان و دوستداران محیط زیست درخواست می شود در راستای حفاظت از حیات وحش با محیط بانان همکاری کرده و در صورت مشاهده شکار توسط افراد سودجو مراتب را به نزدیکترین واحد محیط زیست اطلاع دهند.

وی ابراز داشت: در طی گشت های مستمر محیط بانان در طی دو هفته گذشته ماموران یگان حفاظت محیط زیست چابهار موفق به کشف و ضبط بیش از ۱۴ مورد سلاح شکاری شدند و همچنین از شکار و زنده گیری بیش از۳۰ مورد پرنده جلوگیری کردند.

محمودی با بیان اینکه در همین راستا تعداد ۴ شکارچی غیر مجاز دستگیر شدند ادامه داد: محیط بانان یگان حفاظت اداره شهرستان چابهار همچنین موفق شدند تا جان ۲۳ قطعه پرنده را که در دام شکارچیان گرفتار شده بودند نجات دهند.

وی گفت: در همین رابطه ماموران یگان محیط زیست چابهار در هفته گذشته طی گشت و کنترل های روزانه در داخل تالاب و میان پوشش نی ها و لویی های غوطه ور در آب موفق به رهاسازی پرندگان گرفتار از تور صیادان شدند.