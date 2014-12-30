شعر آیینی باید برخوردار از استواری اندیشه باشد

حجت الاسلام مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر شعر را رسا ترین زبان و کارسازترین وسیله برای امر تبلیغ دانست و گفت: شعر آیینی ظرافت و حسایست ویژه دارد و باید بتواند در کنار لطافت خیال، استواری اندیشه و هماهنگی با عقل سلیم را در بر داشته باشد.

وی ویژگی های شعر آیینی را زبان نرم، ساده و روان و قابل فهم برای همگان، دعوت به گریه و اشک، طرح مصائب و رنج ها و ستم های رفته بر اهل بیت و دعوت جمعی به سوگواری دانست و افزود: این نوع از شعر لعن بر ظالم و ظلم رفته بر اهل بیت را در بر دارد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان در عین حال شعر عاشورایی را برترین نوع شعر در میان انواع دیگر دانست و گفت: در زمان پیامبر اسلام (ص) زبان عربی و به خصوص شعر عربی جزو بلیغ ترین رسانه های آن زمان بود اما با نزول قرآن کریم و به دنبال نقل احادیث ائمه (ع)، زبان عربی در بحث بلاغت ویژگی خاصی یافت.

ستوده معتقد است شعر پس از شهادت حضرت سیدالشهدا (ع) شرایط دیگری پیدا کرد و به‌عنوان مهمترین عنصر اطلاع‌رسانی وقایع عاشورا مورد استفاده قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه عاشورا منظومه عقل و شعر و حماسه است، تصریح کرد: بسیاری از بزرگان تاکید دارند اشعاری که در وصف این واقعه سروده می شود باید همدوش عظمت آن بوده و بتواند شور و شعور و عقل و عاطفه این واقع را بیان کند.

به گفته مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اشعار پس از اسلام در چند محور خود را نشان داد اما از آنجا که عاشورا نقطه عطفی حساب می‌شود که سرشار از حماسه، مرثیه، عرفان، شور و شعور است، زبان شعر آیینی و هیئتی خود را نشان داد و برجسته شد.

ستوده در طرح ویژگی های شعرهای بعد از صفویه گفت: وفور شاعران شعر مذهبی، وفور جعل، تحریف و اغراق و مبالغه، درآمیختن شعر و نثر و ساختارهای روایی در اشعار این دوره مشاهده می شود.

وی افزود: علاوه بر این طرح اسطوره به جای اسوه و اشعار و نوحه های بلند از ویژگی های شعرهای بعد از صفویه است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با تاکید به جایگاه حکومت صفوی در شکل گیری حکومت شیعی ادامه داد: توجه به سیر تحول شعر آیینی این دوره اهمیت ویژه دارد و می تواند در تداوم مناسب و سازنده شعر آیینی تاثیر گذار باشد.