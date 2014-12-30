به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی خاتمی روز دوشنبه در دیدار با معاون علمی و فناوری رییسجمهور افزود: برای محقق شدن ایدههای مختلف در استان باید برنامههای دقیقی را پیش گرفت که ایجاد پارک علم و فناوری یکی از خواستههای اصلی این مردم است زیرا دانشگاههای استان از ظرفیتهای بالایی برخوردار است که باید از آنها استفاده کرد.
وی افزود: انتظار داریم نگاه جدیتری به این موضوعات شود و از فرصت به دست آمده در استان استفاده کنیم، چرا که در طول این 35 سال، استان بیش از 70 هزار دانشجو به خود دیده است که قابلیتهای زیادی دارند، هر چند کاستیهایی را هم شاهد هستیم، ولی به دلیل داشتن مردم متدین و قدرشناس و تیم اقتصادی قوی در استان و نیروهای کاربلد و دلسوز مراکز علمی موجود در استان میتوانیم شاهد اتفاقات خوبی در استان باشیم.
همچنین معاون علمی و فناوری رییسجمهور گفت: بسیاری از مشکلات با دانش قابلیت حل شدن دارد و این فرهنگ که از پژوهش هم میشود پول درآورد باید در جامعه نهادینه شود استان زنجان پتانسیلهای خوبی برای اجرای طرحهای پایلوت دارد چرا که به لحاظ فرهنگی از وضعیت مناسبی بهرهمند است.
سورنا ستاری افزود: اقتصاد دانشبنیان را در بخشهای مختلفی میتوان به کار برد که باید فرهنگ استفاده از آن را جاری کنیم و دولت بر این باور است که باید فعالیت بیشتری در این زمینه داشته باشد. برای عملی شدن این مهم باید از وابستگیهای نفتی کاهش دهیم و هزینههای نفتی را تنها صرف امور عمرانی کنیم و از حقوق، مزایا و بودجه جاری کشور حذف کنیم تا بتوانیم از اقتصاد دانشبنیان بیشتر بهره ببریم.
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