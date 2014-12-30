غیرت دینی چراغ راه ملت ایران/تاکید مسئولان بر زنده نگه داشتن ۹دی

به گزارش خبرنگار مهر، در حماسه ۹دی مردم در سایه بصیرت و آگاهی، با حضور خود روح تازه ای به کالبد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دمیدند و همچنین پاسخ محکمی به دشمنان نظام و اسلام دادند.

فتنه ۸۸ را می توان به عنوان گردابی از سوی دشمنان و فرصت طلبان تعبیر کرد که می خواستند انقلاب اسلامی ایران را به کام خاموشی بکشانند اما بصیرت ملت و رهبری امت، یکبار دیگر توطئه دشمنان اسلام را نقش بر آب کرد.

سالروز این حماسه بزرگ که از آن به عنوان انقلاب سوم نیز یاد می شود از آن روی با اهمیت است که به مثابه تجدید میثاق دوباره مردم و مسئولان با انقلاب، آرمان های امام راحل و همچنین تجدید بیعت با ولی امر مسلمین جهان، به حساب می آید.

در این روز بزرگ مسئولان استان سمنان نیز مانند سایر بزرگمردان بدنه نظام اسلامی ایران، با نشان دادن موضع و جهت گیری خود در قبال فتنه ۸۸ یکبار دیگر نشان دادند تا در کنار مردم شریف این شهرستان، پای ارزش های انقلاب ایستاده اند.

۹ دیماه روزی ماندگار در تاریخ ایران است

استاندار سمنان در بیانیه ای که به مناسبت سالروز نهم دیماه منتشر شد، از این روز به عنوان روزی ماندگار در تاریخ ایران یاد کرد و گفت: حماسه ای که مردم شریف و انقلابی ایران اسلامی در این روز آفریدند، بنا به فرمایش حکیمانه مقام معظم رهبری به واسطه حرکت عظیم و فوق العاده مردم در تاریخ ماندگار شد.

محمد وکیلی با اشاره به عظمت مردم شریف ایران اسلامی، نوشت: ۹ دی روز ماندگار در تاریخ سراسر درخشان انقلاب اسلامی است و بدون تردید نقطه عطفی است که عظمت و هوشیاری و آگاهی مردم بزرگوارمان را در مقابل ترفندها و توطئه های دشمنان برجسته تر کرد.

وی ادامه داد: تشخیص به موقع، حضور بهنگام و تجلی ایمان و دفاع از ارزشها و اصول انقلاب و پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی، مهمترین ویژگی۹ دی۸۸ است که حتی از نگاه رسانه های معاند و دشمنان قسم خورده ایران اسلامی نیز پنهان نماند.

بسترهای فتنه در ایران کهنه است

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قائم آل محمد استان سمنان نیز در سالروز حماسه ۹دی، بسترهای فتنه در کشورمان را کهنه خواند و گفت: بسترهای فتنه سال ۸۸ به سالها قبل باز می شود چرا که با تشکیل انقلاب اسلامی منافع استکبار جهانی و نظام سلطه در منطقه به خطر افتاد و پس از انقلاب انواع فتنه ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران روی داده است.

حجت الاسلام محمود شکری ریشه ها و عقبه های فتنه ۸۸ را کهنه خواند و تصریح کرد: بسترهای فتنه به سالها قبل باز می گردد چرا که با تشکیل انقلاب اسلامی منافع استکبار جهانی و نظام سلطه در منطقه به خطر افتاد و پس از انقلاب انواع فتنه ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران روی داده است.

شکری با اشاره به اینکه در سال ۸۸ حقیقت آشکار شد، تصریح کرد: فتنه گران، تمام هویت و حقیقت ما را آتش زدند و به مساجد و خیمه های عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) حمله کردند، به اصل ولایت فقیه که اصل ولایت امام زمان (عج) است توهین کردند و همچنین به شجره طیبه بسیج نیز جسارت شد.

وی افزود: دشمن نمی داند که رنگ این مردم رنگ الهی است و با علامت و رنگ سبزی که در باور اعتقادی مردم است نمی توان تفرقه در بین صفوف ملت ایجاد کرد و اگر افراد فتنه در محکمه قضایی محاکمه شوند حکم آنها جز اعدام نیست.

۹دی آبی بر روی آتش دشمنان بود

امام جمعه شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه حماسه ۹دی آبی بر آتش دشمنان نظام بود، گفت: حرکت مردم ما در روز ۹دی به گونه ای بود که دیگر فتنه گران و دشمنان جرات دست زدن به چنین اعمالی را در کشور ما نخواهند یافت.

حجت الاسلام محمود ترابی، با اشاره به بصیرت مثال زدنی مردم ایران، اظهار داشت: مردم ما در این روز نشان دادند که با آگاهی، دشمن شناسی و بصیرت کامل در حمایت از رهبری و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آماده و همواره در میدان هستند.

وی با تاکید بر اینکه ۹دی روزی به یاد ماندنی در تاریخ ایران است افزود: در این روز مردم ما با نشان دادن غیرت دینی و حق طلبی خود برای دفاع از انقلابی که برای آن خون دادند به میدان ها آمدند و مشتی محکم بر دهان دشمنان نظام زدند.

رئیس شورای فرهنگی عمومی شهرستان شاهرود، با اشاره به ماندگاری ۹دی در تاریخ کشور، اظهار داشت: یکی از عوامل ماندگاری این حماسه این است که یک حرکت خودجوش مردمی در جامعه به وجود آمد.

ترابی خاطرنشان کرد: هر کجا مردم ایران اسلامی به خاطر تعلق خاطر و شیفتگی به حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران، آرمان‌های شهدا، راه امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی و علاوه بر آن هر کجا که وجدان عمومی مردم احساس خطر کند به طور خودجوش به میدان می‌آیند.

۹دی روز خیزش عظیم مردم ایران است

امام جمعه دامغان نیز در سالروز حماسه ۹دی، این روز را خیزش عظیم مردم انقلابی ایران نامید و گفت: مردم ما در این روز نشان دادند که پشتیبان پیشوای و رهبر خود هستند.

حجت الاسلام سید محمود ترابی، با اشاره به بصیرت مردم ایران اسلامی، تصریح کرد: دشمنان فکر می کردند با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی، مردم ما از انقلاب سست و سرد شده اند اما ۹دی نشان داد که ملت غیور ایران اسلامی همواره تا پای خون در دفاع از انقلاب اسلامی و ارزش های آن ایستاده اند.

وی ادامه داد: ۹دی روزی بزرگ در تاریخ معاصر کشور است چرا که در این روز ملت شریف ایران اسلامی پشتیبانی خود را از نظام مقدسشان، یکبار دیگر اعلام کردند.

۹دی حماسه ملی ملت غیور ایران اسلامی است

امام جمعه میامی نیز ضمن گرامیداشت سالروز ۹دی به عنوان حماسه ملی، گفت: در جریان این حماسه ملی، ملت مسلمان ایران نشان دادند که همواره با امام امت و خون شهدا بیعت کرده و جان عزیزترین فرزندان خود را برای پیشرفت و حاکمیت قرآن تقدیم کرده‌اند.

حجت الاسلام علی قربانی، با اشاره به عظمت ملت غیور ایران اسلامی تصریح کرد: مردم ما حتی حاضر نمی‌شود که به همین راحتی نظام خود را از دست بدهند پس برای همین به صحنه آمدند.

وی افزود: دنیای استکبار که از سالهای قبل خودش را برای چنین شرایطی آماده کرده بود اقدام به فتنه کوری کرد که به خیال خودشان انقلاب را به خاکستر تبدیل کنند.

امام جمعه میامی همچنین با اشاره به مقام ولایت و رهبری به عنوان ظرفیتی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی، اظهار داشت: ظرفیت رهبری را باید در پشتوانه اتصال به امامان و دریای معصومیت جستجو کرد.

قربانی خاطرنشان کرد: مردم ایران نشان داده اند که در دفاع از ولایت همیشه خط شکن بوده اند و کاری که برای مدتی طولانی باید از سوی دستگاه های قضایی، انتظامی و امنیتی حل می شد در حرکتی خودجوش بساط آن را جمع کردند.

وحدت و پشتیبانی مردم از رهبری حماسه ۹دی را آفرید

معاون استاندار سمنان و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود نیز در این گفتگو با اشاره به بازتاب جهانی حماسه ۹دی ملت ایران، گفت: مردم ایران در سطح بین المللی نشان دادند که همواره با وحدت کلمه و پشتیبانی از رهبرانقلاب می توانند در فتنه ها و دسیسه های دشمن غالب شوند.

سید محمد رضا هاشمی با اشاره به عظمت و شکوه حماسه بزرگ ۹دی، تصریح کرد: خلق این حماسه ناشی از بصیرت و آگاهی و نیز انگیزش درونی و تعلق خاطر مردم به حفظ نظام بود چون با وجود پیچیدگی‌ اوضاع، شنیدن آرا و دیدگاه‌های مختلف، وقتی تشخیص دادند که به نظر رهبرشان، فتنه‌گران در صدد براندازی حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده و در این راه تلاش می‌کند به میدان آمدند.

وی افزود: در این روز مردم به طور خودجوش به صحنه آمده و با تبعیت از ولایت فقیه، حماسه ای عظیم را خلق کردند.

ولایت پذیری یکی از مهمترین عوامل در شکل گیری حماسه۹ دی بود

معاون استاندار سمنان، با تاکید بر اصل ولایت پذیری مردم غیور ایران اسلامی، اظهار داشت: ولایت پذیری یکی از مهمترین عوامل در شکل گیری حماسه۹ دی بود و ملت ایران اسلامی با حضور چشم گیر خود در این روز، جایگاه ولایت فقیه در قلوب مردم را به جهانیان گوشزد کردند.

هاشمی خاطرنشان کرد: امروزه عزت، سربلندی، امنیت و دانشی که در ایران اسلامی وجود دارد را باید مدیون خون شهدا، رهبری امت و نعمت ولایت دانست و این مهم باعث می شود که کشور ما با سربلندی در منطقه حرف اول را بزند.

وی در خاتمه افزود: امروز در شرایطی قرار داریم که آتش نمرودیان در منطقه وجود دارد اما ما ابراهیم وار در گلستان زندگی می کنیم.