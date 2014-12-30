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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۲۷

شیرزادی خبر داد:

کشف محموله تجهیزات ماهواره ای در کرمانشاه

کشف محموله تجهیزات ماهواره ای در کرمانشاه

کرمانشاه- فرمانده انتظامی کرمانشاه گفت: ماموران فوریت های پلیسی ۱۱۰ شهرستان کرمانشاه در بازرسی از یک خودرو، ۸۵۲ دستگاه تجهیزات ماهواره ای کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا شیرزادی، از کشف ۸۵۲ دستگاه تجهیزات ماهواره ای توسط ماموران فوریت های پلیسی ۱۱۰ شهرستان کرمانشاه خبر داد.

فرمانده انتظامی کرمانشاه افزود: ماموران پلیس هنگام گشت زنی به یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مشکوک شدند.

وی گفت: برای بررسی خودرو به راننده دستور ایست داده شد که وی توجه نکرد و متواری شد، در نهایت با تیراندازی ماموران برای توقف خودرو، چهار لاستیک خودرو پنچر و متوقف شد.

شیرزادی تصریح کرد: بعد از بررسی خودرو و کشف تجهیزات ماهواره ای، متهم برای سیر مراحل قانونی به کلانتری ارجاع داده شده و خودرو مذکور نیز به پارکینگ منتقل شد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه های ماهواره ای قصد سست کردن بنیان خانواده وغلبه بر ارزش ها را دارد بنابراین برخورد جدی و اصولی با این ابزار تبلیغاتی می تواند زمینه استحکام بخشی به کانون گرم خانواده را فراهم و از پیامدهای منفی و شوم هجمه های دشمنان برای غلبه بر ارزش ها بکاهد.

کد مطلب 2452518

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