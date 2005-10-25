علي رضا قزوه دبير كنگره شعر دفاع مقدس شد









به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، كنگره سراسري شعر دفاع مقدس با حضور شاعران و حماسه سرايان دفاع مقدس ، دي ماه امسال در استان كرمانشاه برگزار خواهد شد .دركنگره امسال ، در كنار شعرخواني شاعران ، برپايي ميزگردهاي تخصصي شعر پايداري و مقاومت و انتشار تازه ترين آثار شاعران كشور با موضوع دفاع مقدس پيگيري و به انجام مي رسد .اين گزارش حاكي است پرويز بيگي حبيب آبادي طي سالهاي گذشته دبير ثابت كنگره هاي شعر دفاع مقدس بود . كنگره هاي شعر دفاع مقدس را همه ساله بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس برگزار مي كند .به گزارش مهر ؛ علي رضا قزوه ، تا امروز مسئوليت كانونهاي ادبي سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران ، مسئوليت در واحد ادبيات ( شعر) حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي ، مسئوليت صفحه ادبي روزنامه اطلاعات ( بشنواز ني ) ، همكاري با رايزني فرهنگي ايران دركشور تاجيكستان و انتشار ده ها كتاب و مقاله با موضوع شعر ، از جمله اثر مشهور " از نخلستان تا خيابان " ، " شبلي و آتش " و " عشق عليه السلام " را دركارنامه فرهنگي و ادبي خود دارد .