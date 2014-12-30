کوشک آصف ‌پور در فهرست آثار ملی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ذاکری نیا اظهار داشت: باغ و کوشک آصف پور واقع در شهرستان اشکذر، دهستان رستاق، روستای جلال آباد دِزُگ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

وی افزود: با توجه به سبک معماری، این بنا متعلق به دوران معاصر (پهلوی) است و وجه تسمیه آن متاثر از نام مالک اصلی بنا است.

ذاکری نیا عنوان کرد: این بنا به صورت یک خانه باغ درختان پسته است که ساختمان وسط این باغ و ورودی آن در جهت شمال واقع شده و پلان این بنا مربع شکل است و به طور کلی ساختمان شامل یک ایوان بزرگ با سقفی هلالی است و در طرفین این ایوان اتاقهایی وجود دارد که دارای دو ورودی از حیاط و داخل ایوان هستند.

وی تصریح کرد: در قسمت بیرونی ایوان و در طرفین، تزئینات گل بری مشاهده می شود و فضای داخل ایوان شامل ورودی اتاقها و طاقچه هایی است که روی دیوار ایجاد شده است.

ذاکری نیا عنوان کرد: این ایوان با یک ورودی به اتاق پشتی یا حوضخانه متصل می شود که سقف حوضخانه دارای نورگیر و گوشه بندی های زیبایی است و در وسط اتاق حوض قرار دارد و در طرفین این اتاق نیز درگاه هایی است که به آشپز خانه و اتاقهای دیگر راه پیدا می کند که البته این اتاق ها و آشپز خانه دچار آسیب دیدگی شده اند.

وی افزود: با پیگیری مالک، قسمت های آسیب دیده در دست مرمت است و پوشش بنا از خشت و گل و آجر است که با گچ و کاهگل اندود شده است.

ذاکری نیا خاطرنشان کرد: این بنا تنها خانه موجود در روستای جلال آباد دزُگ است که به سبک قدیمی خود باقیمانده و مالک نیز درصدد است که با مرمت و ثبت آن در فهرست آثار ملی به شکل سنتی برای استفاده مسکونی آن را حفظ کند.

وی عنوان کرد: این بنا به تازگی در فهرست آثار ملی کشور به شماره ۳۱۱۴۶ به ثبت رسیده است.