تأکید سازمان ملل بر اعطای حقوق کامل شهروندی به مسلمانان میانمار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل در قطعنامه ای با تاکید بر لزوم اعطای حقوق کامل شهروندی به 1.3 میلیون نفر از مسلمانان روهینگیا تصریح کرد که میانمار باید حقوق مساوی این افراد در ایالت راخین همچون بوداییان را به رسمیت بشناسد.

این قطعنامه غیرالزام آور که ماه گذشته در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی به تصویب رسید، عصر دوشنبه با 193 رای مثبت در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد.

منابع رسمی میانمار اعلام کردند که سازمان همکاری اسلامی اخیرا گروهی را به غرب برمه محلی که اقلیت مسلمان روهینگیا مورد تعرض قرار گرفتند، اعزام کرده است. سه نماینده که به صورت مخفیانه از سازمان به میانمار رسیدند، از چادرهای پناهندگان بازدید به عمل آوردند.

لازم به ذکر است که صدها نفر از اقلیت مسلمانان روهینگیا به کراچی پاکستان به صورت غیرقانونی مهاجرت کرده و سپس پناهنده شدند تا از عملیات خصمانه بوداییان در امان مانند.

مسلمانان روهینگیا در میانمار مورد تبعیض گسترده قرار می گیرند و از تابستان ٢٠١٢ تا کنون قربانی چندین حمله گسترده سازمان یافته بوده اند. در پی این خشونت ها دهها هزار نفر از آنان بی خانمان شده و در اردوگاههای آوارگان زندگی می کنند.

اما دولت میانمار در سال گذشته در بیانیه ای ضمن رد اتهامات برخی از افراد و سازمانهای خارجی درباره درگیریهای اخیر در ایالت راخین تاکید کرد این حادثه در غرب کشور موضوعی داخلی بوده و مرتبط با اختلافات مذهبی در میانمار نیست.

در کمپهای مهاجرانی که مسلمانان روهینگیا از سال 1993 به آنها پناه می برند، مردم نیازمند کمکهای غذایی سازمان های خیریه و بین المللی هستند.

بر اساس یک آمار دولتی، فقط در یکی از کمپ های آوارگان در بنگلادش شش هزار خانواده که بالغ بر 70 هزار نفر می شوند زندگی می کنند و اغلب در سرپناه هایی که فقط 15 متر مربع وسعت دارد سه خانواده باهم حضور دارند.