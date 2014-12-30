استفاده از ظرفیت موزه هنرهای معاصر برای ارتباط مدیریت شهری با هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر آذربایجانی در بازدید سرزده كمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی این شورا از موزه هنرهای معاصر اصفهان، این موزه را یكی از مراكز تخصصی این شهر در حوزه هنر عنوان كرد و گفت: باید این مركز تخصصی به عنوان یك ظرفیت و سرمایه ملی و بین المللی در بخش نمایشگاهی مورد استفاده هنرمندان قرار گیرد.

وی فضای موجود در موزه هنرهای معاصر را ظرفیتی تاریخی و فرهنگی در جهت توسعه گردشگری دانست و افزود: بر اساس گزارش مسئولان این موزه، سالن ها و گالری های موزه هنرهای معاصر در طول سال برای ارائه كارهای نمایشگاهی در حوزه هنر با موضوعات مختلف فعال است.

رئیس كمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان لزوم تلاش مدیریت شهری برای ایجاد ارتباط دو سویه با هنرمندان از طریق موزه هنرهای معاصر را مورد تاكید قرار داد و به جایگاه و ظرفیت اصفهان در بخش هنر و هنرمند پروری اشاره كرد و گفت: برای تحقق این مهم تعیین مسیر و نقشه راه توسط مسئولان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری با برنامه ریزی اصولی و جامع نگری ضروریست.

وی مخاطب شناسی و جذب مخاطب را یكی از نكات مهم در حفظ جایگاه و حوزه عملكردی موزه هنرهای معاصر بیان كرد و از وجود ضعف در این زمینه خبر داد و با تاكید بر لزوم استفاده از ابزارها و امكانات مدیریت شهری در جهت اطلاع رسانی و جذب مخاطب در بخش های مختلف نمایشگاهی، تصریح كرد: موزه هنرهای معاصر به عنوان ظرفیتی بالقوه و تخصصی در حوزه هنر باید در بخش اطلاع رسانی بتواند جایگاه مطلوبی در داخل و خارج از حوزه مدیریت شهری برای خود ایجاد كند.

آذربایجانی برگزاری نشست‌ها و همایش‌های مختلف با هنرمندان در موزه هنرهای معاصر جهت ایجاد تعامل دو طرفه و استفاده از ظرفیت‌ها را خواستار شد و گفت: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری با اجرای برنامه های مختلف از جمله هفته های فرهنگی ـ هنری برای احیاء و تقویت این موزه به عنوان یكی از مراكز تخصصی اقدام نماید.

وی نبود مكان مناسب برای نگهداری از آثار فاخر هنری اهدایی، در موزه هنرهای معاصر را یكی از مشكلات جدی در این موزه بیان كرد و افزود: این امر باعث می شود كه متاسفانه آثار فاخر هنرمندان كه به موزه هنرهای معاصر اهدا شده به طرز نامطلوبی نگهداری شود.

رئیس كمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان لزوم توجه جدی به حفظ و نگهداری از آثار فاخر و بی بدیل اهدایی هنرمندان به موزه هنرهای معاصر را مورد تاكید قرار د اد و اظهار امیدواری كرد: با اختصاص اعتبار لازم در بودجه سال 94 جایگاه و مكان مناسبی برای نگهداری این آثار كه از ارزش بالایی برخوردار است اختصاص یابد.

وی، بازسازی و مرمت ساختمان موزه هنرهای معاصر را ضروری دانست و پیش بینی اعتبارات لازم در این خصوص را خواستار شد و بر تداوم تولید آثار هنری به صورت مكتوب در این موزه تاكید كرد و گفت: در آینده نزدیك آثار مكتوب استاد فضائلی در موزه هنرهای معاصر در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

آذربایجانی، با بیان اینكه جایگاه و ظرفیت موزه هنرهای معاصر می تواند یك اعتماد متقابل بین هنرمندان و مدیریت شهری ایجاد كند، افزود: این امر باید در جهت تحقق تقویت مباحث هنری و استفاده از ظرفیت هنرمندان شهر اصفهان كه جز هنرمندان فاخر كشور هستند و ارتقاء جایگاه هنر و هنرمندان شهر و كشور استفاده شود.

در این بازدید عدنان زادهوش، محمدرضا فلاح و ندا واشیانی پور اعضای كمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان نیز با اشاره به اهمیت جایگاه و ظرفیت موزه هنرهای معاصر به عنوان یك مركز تخصصی هنری، بر حفظ ظرفیت جهانی و رفع وابستگی مالی این موزه، جمع آوری آثار هنری موجود در منازل شهروندان در قالب فراخوان و نگهداری آن ها در نمایشگاه های خاص و مرمت و بازسازی موزه هنرهای معاصر به عنوان آثار تاریخی تاكید كردند.

همچنین دلیلی مدیر موزه هنرهای معاصر، گزارشی از فعالیت های این موزه را ارائه كرد و خواستار حمایت شورای اسلامی شهر اصفهان برای حفظ و ارتقای جایگاه آن شد.