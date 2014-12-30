پاسخ معاونت پزشكي دانشگاه آزاد به اعتراض دانشجویان پزشکی واحد قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جبرائیل نسل سراجی ، با اشاره به اعتراض برخی از دانشجویان پزشکی واحد قشم گفت: پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی قشم، طبق مجوزهای كتبي وزارت بهداشت انجام شده است و این دانشجویان پس از گذراندن علوم پایه در واحد قشم برای آموزش سایر دوره ها و کارورزی به بیمارستان تامین اجتماعی خلیج فارس بندر عباس منتقل شدند.

وی افزود: طبق مجوز وزارت علوم، می توانیم برای آموزش بالینی از بیمارستان های غیر آموزشی سایر ارگان ها استفاده کنیم.

مدیر کل دفتر خدمات وسلامت دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: بسياري بخش هاي بیمارستان تامین اجتماعی قشم، از لحاظ تعداد بیمار و امکانات، از مطلوبيت كافي برخوردار است، ليكن برای رفع برخي کمبودهاي موجود، امکان استفاده از بیمارستان نیروی دریایی ارتش و خاتم الانبیای نیروی انتظامی نیز برای دانشجویان این واحد فراهم شده است.

وی با رد بي توجهي به درخواست دانشجويان ياد شده و تاكيد بر سعه صدر دانشگاه در مواجهه با موضوع فوق از برگزاري جلسات مكرر با اين دانشجويان و رايزني هاي متعدد در سطح منطقه اي و ملي براي حل مشكلشان خبر داد و افزود: از سوی دیگر در حال تقويت بیمارستان خلیج فارس قشم از لحاظ امکانات و جذب اعضای هیات علمی هستیم تا از این طریق بیماران بیشتری برای درمان به این بیمارستان مراجعه کنند و فضای آموزشی بهتري نیز برای دانشجویان فراهم شود.

نسل سراجی در پاسخ به مطالبه این دانشجویان مبنی بر اینکه خواستار بیمارستان مورد تایید وزارت بهداشت هستند، گفت: این گفته بسیار عجیب است چرا که اگر این بیمارستان مورد تایید وزارت بهداشت نبود، نمی توانست به ارائه خدمات درمانی بپردازد. از سوی دیگر این گفته نافي زحمات و جايگاه کادر فنی و پزشکان این بیمارستان نیز به شمار می رود.

وی با بیان اینکه رسيدگي به مساله اين دسته از دانشجويان مستمرا توسط رياست دانشگاه و قائم مقام پزشكي ايشان پيگيري مي شود ، هدف دانشگاه آزاد اسلامی را گام برداشتن در راستای کیفی سازی خدمات آموزشی دانست و گفت: انتظار ما از دانشجویان این است که هم گام و هم راستا با اهداف دانشگاه آزاد اسلامی مطالبه خود را دنبال کنند تا مشکلات حل شود نه اینکه در مقابل دانشگاه قرار بگیرند.

نسل سراجی تاکید کرد: سال های زیادی است که در دانشگاه هاي دولتي و دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور از بستر بیمارستانهای ارگان های مختلف برای آموزش دانشجویان گروه پزشکی استفاده می کند و مشکلی نیز وجود نداشته است و در حال حاضر طبق توافقات انجام شده دانشجویان پرستاری و مامایی در بیمارستان های تامین اجتماعی در حال آموزش هستند.

وی همچنین در پاسخ به اینکه برخی دانشجویان ادعا می کنند دانشگاه هنگام ثبت نام به آنها تعهداتی مانند گذراندن طرح در خارج از کشور را داده است، گفت: هیچ یک از این گفته ها به صورت مکتوب و مستند وجود ندارد.