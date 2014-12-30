اهداف دشمن در هشت ماه فتنه با هشت سال دفاع مقدس برابری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی ابوحمزه ظهر سه شنبه درتجمع بزرگداشت حماسه ۹ دی روز بصیرت و تجدید بیعت با ولایت در مصلی نماز جمعه نهاوند اظهار داشت: مقام معظم رهبری فرمودند هشت ماه فتنه با هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی برابری می کند.

ابوحمزه افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با رهبری و هدایت امام راحل دو ابر قدرت آن زمان یعنی غرب و شرق فهمیدند که مواضع و آرمان های انقلاب با برنامه های آنها هیچ سنخیتی ندارد و به همین دلیل چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به این نتیجه رسیدند که از تمام توان و قدرت خود برای مبارزه با انقلاب اسلامی استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در آن زمان سه استراتژی برای مقابله با انقلاب نو پای ملت ایران طراحی کردند، گفت: اول مهار انقلاب، دوم انحراف انقلاب و سوم شکست انقلاب طراحی شد که تمام وقایع و حوادث به وجود آمده تا قبل از آغاز جنگ تحمیلی برای اجرای دو هدف اول یعنی مهار و انحراف انقلاب اسلامی بود.

فرمانده سپاه انصارالحسین همدان عنوان کرد: بعد از شکست دو استراتژی اول و دوم دشمنان انقلاب اسلامی برای عملی کردن نقشه سوم خود یعنی نابودی انقلاب از تمام قدرت و ابزار و توان خود استفاده کردند و وارد میدان شدند و در ۳۱ شهریور ۵۹ یک جنگ تمام عیار علیه ایران به راه انداختند.

سردار غلامعلی ابوحمزه با بیان اینکه در جنگ نظامی ایران و عراق ۱۳۵ عملیات بزرگ، متوسط و کوچک انجام شد، گفت: برای اولین بار در ۲۰۰ سال گذشته یک وجب از خاک ایران به دست دشمن نیفتاد.

ابوحمزه با بیان اینکه جنگ نظامی ایران با کشور عراق تا سوم خرداد سال ۶۱ ادامه داشت اما از سوم خرداد سال ۶۱ و بعد از فتح خرمشهر تا قبول قطعنامه در سال ۱۳۶۷ جنگ ایران با تمام قدرت های استکباری غرب و شرق بود، گفت: حضرت امام و ملت ایران با شجاعت و استقامت از اسلام و انقلاب دفاع کردند و پیروز شدند.

وی تقدیم ۲۳۰ هزار شهید و ۳۲۰ هزار مجروح و ۱۱۰ هزار جانباز در راه اسلام و انقلاب را موجب شکستن کمر استکبار دانست و افزود: به برکت خون شهدا ایران اسلامی امروز به موفقیت های بزرگی در عرصه های مختلف نظامی، علمی، هسته ای و اقتصادی و صنعتی رسیده است.

فرمانده سپاه انصارالحسین همدان اظهار داشت: همه تحولات و موفقیت های کشورهای مسلمان در مناطق مختلف جهان در چند سال گذشته به برکت خون شهدا و مدیریت و وجود هدایت های مقام معظم رهبری حاصل شده که این ناکامی و شکست دیگری برای دشمنان انقلاب و ملت ایران است.

سردار غلامعلی ابوحمزه ادامه داد: دشمن بعد از ناکامی جنگ سرد و شکست در حمله نظامی مقابل حضرت امام و ملت ایران، با تغییر و عوض کردن رویکرد خود نقشه و راهکار جدیدی برای نابودی و مقابله با ایران طراحی کرد و سه تاکتیک جدید نفوذ، استحاله و براندازی انقلاب را در دستور کار قرار دارد.

دشمنان برای موفقیت و اجرای برنامه های جدید خود عوامل و چهره های مناسب و دلخواه خود را وارد میدان کردند

ابوحمزه عنوان کرد: دشمنان برای موفقیت و اجرای برنامه های جدید خود عوامل و چهره های مناسب و دلخواه خود را وارد میدان کردند و رفته رفته آنها را در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در بدنه نظام به کار گرفتند که ویژگی این افراد عناد و دشمنی با انقلاب و زاویه گرفتن از آرمانها و تفکرات امام و سلب مسئولیت از آنها بود.

وی گفت: وقتی بحث نفوذ تمام و بحث استحاله مطرح شد همه ما شاهد بودیم که در دهه ۷۰ تمام ارزش ها و آرمانهای انقلاب به یکباره زیر سئوال می رود، به ولایت حمله می شود، سپاه و بسیج مورد بی احترامی قرار می گیرند، مقدسات و احکام اولیه اسلام زیر سئوال می رود و در مبانی اسلام شک و شبهه وارد می کنند.

فرمانده سپاه انصارالحسین همدان عنوان کرد: تمام این کارها را افرادی انجام می دهند که دست پرورده اسلام آمریکایی بودند.

سردار غلامعلی ابوحمزه اظهار داشت: بعد از استحاله بحث براندازی نظام در سال ۷۸ در دانشگاه تهران کلید خورد اما با تدبیر و مدیریت رهبری و هوشیاری و حضور به موقع مردم جریان توطئه براندازی در سال ۷۸ خفه شد.

ابوحمزه افزود: بعد از فتنه ۷۸ دشمنان بیکار ننشستند و با طراحی یک برنامه مدون و حساب شده و با استفاده از تمام کسانی که در انقلاب های مخملی دنیا نقش و حضور داشتند نقشه جدیدی با آموزش عناصر داخلی و خارجی برای نقش آفرینی و نابودی انقلاب طراحی کردند که زمان اجرای آن انتخابات سال ۸۸ بود.

وی گفت: رمز این عملیات تقلب در انتخابات بود به نحوی که شش ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در جلسات مختلف و میتینگ های سیاسی خود و در شرایطی که هنوز انتخابات برگزار نشده بود، بحث تقلب را در کشور مطرح و باعث التهاب آفرینی شدند.

فرمانده سپاه انصار الحسین همدان ادامه داد: هنوز انتخابات در حال برگزاری بود که یکی از کاندیداهای معترض در جمع خبرنگاران اعلام می کند برنده قطعی انتخابات من هستم و وقتی بعد از انتخابات و اعلام رسمی نتایج از سوی وزارت کشور نفر اول با ۲۴ میلیون رأی رئیس جمهور شد و این کاندیدا با ۱۳ میلیون دوم، اقدامات ضد نظام آنها شروع شد.

سردار ابوحمزه افزود: هر چه مقام معظم رهبری فریاد زدند و اعلام کردند اگر شکایت و اعتراضی دارید از راه قانونی و شورای نگهبان اقدام و پیگیری کنید، نمایندگان نامزدهای معترض نزد مقام معظم رهبری رفتند اما سخنان مقام معظم رهبری را قبول نکردند و نمایندگان مجلس و کمیسیون امنیت ملی جلساتی تشکیل دادند و ۱۰ درصد آرای صندوق ها بازشماری شد اما بازهم نپذیرفتند و اعلام کردند حق ما ضایع شده است و در نهایت طرفداران خود را به کف خیابانها کشاندند.

وی بیان داشت: دشمنان خارجی هم از حرکت سران فتنه حمایت و ضمن استقبال از براندازی انقلاب خواستار جایگزینی جمهوری دموکراتیک در ایران شدند و حمله به نیروی انتظامی، اماکن بسیج و عمومی و مردم عادی در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مردم ایران همواره پشتیبان ولایت فقیه هستند، گفت: دشمنان براندازی انقلاب را در خواب هم نخواهند دید.