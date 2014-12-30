بهینه سازی استفاده از پتانسیل ها از گذشته در عشایر وجود داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی قاسمی پیش از ظهر سه شنبه در همایش سراسری مدیران سازمان امور عشایر کشور، با بیان اینکه نگاه ما به عشایر به عنوان افرادی است که از قدیم به دنبال استفاده از توانمندی ها و پتانسیل ها بوده اند، گفت: امروز در جهاد کشاورزی به دنبال الگوی کشت بهینه هستیم که بفهمیم چه محصولی را کجا و چگونه کشت کنیم و این در حالی است که عشایر از گذشته بحث پتانسیل سازی استفاده صحیح از آب و اقلیم و... را دنبال کرده اند.

وی افزود: ما بسیاری از مدل های پیچیده ریاضی را برای متناسب کردن الگوی کشت به کار می بریم در حالی که عشایر از قدیم به این کار پرداخته اند ما نیاز داریم این الگو و تجربه را در کشاورزی مدل کنیم.

مدیرکل جهاد کشاورزی فارس تاکید کرد: عشایر نه تنها رونق، امنیت و تولید را به همراه داشته اند همواره بحث بهینه سازی استفاده از پتانسیل ها را نیز در آن ها بوده است و می توان گفت اقتصاد مقاومتی نیز همین استفاده بهینه از پتانسیل هاست که مصداق عینی آن در عشایر وجود دارد.

قاسمی تاکید کرد: باید نقش و جایگاه عشایر به عنوان یک مولد در کنار تولیدکنندگان به خوبی دیده شود.

وی ادامه داد: نقش عشایر در حفاظت از مراتع و جنگل ها قابل توجه بوده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی گفت: در استان فارس زبانا و عملا التفات ویژه ای نسبت به عشایر وجود دارد و استاندار فارس همواره از سیاه چادرهای عشایر به عنوان یک کارگاه تولیدی یاد کرده است.

قاسمی گفت: جامعه و عرصه های اقتصادی در حال تغییر هستند که این امر بر جامعه عشایری نیز تاثیرگذار است و ما باید این فرهنگ عظیم را حفظ کنیم چرا که امکان دارد با شرایطی که در حال پیشرفت است در آینده تنها نمادی از این جامعه باقی بماند.

وی با عنوان اینکه باید با توجه به کارکرد عشایر نگاه دیگری به این جامعه صورت بگیرد، اظهار داشت: با اسکان عشایر آن ها را به سمت روستا نشینی و بعد شهرنشینی سوق می دهیم و حتی اگر از منظر اقتصادی نیز به آن نگاه کنیم آن ها با حفظ همین حالت ییلاق و قشلاق و جاذبه های توریستی شان خیلی بهتر از یکجا نشینی موثر هستند.

مدیرکل جهاد کشاورزی تصریح کرد: باید اندیشیده شود که چه می توان کرد که با حرکت به سمت نوین، همین شکل عشایر را حفظ کنیم و اجازه ندهیم که این بهینه استفاده از منابع حذف شود.

قاسمی ادامه داد: باید در نقشه راه بیش از پیش مقتضیات امروز لحاظ شوند و ثبت وجود و حضور نقش فرهنگی عشایر مورد توجه باشد.