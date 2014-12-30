به گزارش خبرگزاری مهر، در هم اندیشی سیاستگذاران منابع آب با عنوان « بهره وری و حکمرانی پایدار منابع آب» 4 نشست تخصصی با حضور وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، مدیرعامل بانک کشاورزی و رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

در این هم اندیشی پنل ها و نشست های تخصصی با عناوین « حکمرانی پایدار منابع آب» به ریاست آقای مهندس چیت چیان وزیر نیرو، نشست «کشاورزی و منابع آب» به ریاست آقای مهندس حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، نشست «محیط زیست و منابع آب» به ریاست خانم دکتر ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و نشست «اقتصاد جامعه و منابع آب» به ریاست آقای دکتر شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی و آقای مهندس شریعتمداری مشاور وزیر جهاد کشاورزی برگزار خواهد شد.

این هم اندیشی به همت مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره‏ وری و دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری و حمایت وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران، بانک کشاورزی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ایران، با هدف هم اندیشی جهت رفع بحران آب به منظور شناسایی چالش ‏های موجود در حوزه منابع آبی کشور و ارائه راهکارهایی عملی جهت استفاده در برنامه ششم توسعه برگزار می شود.

مدیریت منابع آب، جنبه‏ های اقتصادی آب، جنبه ‏های اجتماعی آب، جنبه ‏های زیست محیطی آب، جنبه‏ های نهادی، حقوقی و ساختاری آب و جنبه‏ های فرهنگ‏رسانی، آموزش و اطلاع رسانی محورهای اصلی برگزاری این هم اندیشی است.