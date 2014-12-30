به گزارش خبرگزاری مهر، در هم اندیشی سیاستگذاران منابع آب با عنوان « بهره وری و حکمرانی پایدار منابع آب» 4 نشست تخصصی با حضور وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، مدیرعامل بانک کشاورزی و رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.
در این هم اندیشی پنل ها و نشست های تخصصی با عناوین « حکمرانی پایدار منابع آب» به ریاست آقای مهندس چیت چیان وزیر نیرو، نشست «کشاورزی و منابع آب» به ریاست آقای مهندس حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، نشست «محیط زیست و منابع آب» به ریاست خانم دکتر ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و نشست «اقتصاد جامعه و منابع آب» به ریاست آقای دکتر شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی و آقای مهندس شریعتمداری مشاور وزیر جهاد کشاورزی برگزار خواهد شد.
این هم اندیشی به همت مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره وری و دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری و حمایت وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران، بانک کشاورزی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ایران، با هدف هم اندیشی جهت رفع بحران آب به منظور شناسایی چالش های موجود در حوزه منابع آبی کشور و ارائه راهکارهایی عملی جهت استفاده در برنامه ششم توسعه برگزار می شود.
مدیریت منابع آب، جنبه های اقتصادی آب، جنبه های اجتماعی آب، جنبه های زیست محیطی آب، جنبه های نهادی، حقوقی و ساختاری آب و جنبه های فرهنگرسانی، آموزش و اطلاع رسانی محورهای اصلی برگزاری این هم اندیشی است.
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