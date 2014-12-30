به گزارش خبرگزاری مهر، «عجیب‌تر از بهشت» عنوان این نمایشگاه است که طباطبایی در آن 12 اثر را با تکنیک اکریلیک روی بوم و اکریلیک و کریستال روی بوم ارائه خواهد کرد که همچنان شاخصه‌های بارزی مانند شوک به مخاطب، خلق فضای پرتنش، القای حس تعلیق و ارائه‌ لحظه‌ای دراماتیک در هریک از آن‌ها وجود دارد.

پرسوناژهای طباطبایی در «عجیب‌تر از بهشت» مانند نمایشگاه اولش، زن و حضور نمادین حیوانات مختلف است. او می‌کوشد مانند حکایات کهن پارسی (موش و گربه، کلیله و دمنه) که از حیوانات به‌ عنوان تمثیلی از شخصیت‌های انسانی بهره می‌گرفتند، از خروس، جغد، خرس، شیر و ... چنان کارکردی بیافریند و در عین حال خصوصیاتی از آن‌ها را مانند جنگندگی، حمله‌وری، بی‌سیاستی، تهاجم و ترس را به‌شکل نمایشی روی بوم‌هایش بازتاب دهد. در این میان، البته روایت نقاش از انسان، عجیب‌تر است و در فضایی پراستعاره، بشر عصر معاصر را با نگاهی متفاوت تعریف می‌کند. ارائه‌ این آثار در اندازه‌ی 190×120 سانتی‌متر به جذابیت‌های تصویری او افزوده است.

محمد طباطبایی متولد 1366 در تهران و فارغ‌التحصیل کارشناسی مجسمه‌سازی از دانشگاه هنر است. این دومین نمایش انفرادی او و حضور مجددش در گالری شکوه است. حضور یک اثر از او در دومین حراج تهران و نیز دو دوره نمایشگاه جوانان پیش‌رو در گالری پردیس ملت از جمله موفقیت‌های این نقاش جوان محسوب می‌شود.

نمایشگاه نقاشی‌های محمد طباطبایی از 12 تا 24 دی‌ماه 1393 در گالری شکوه واقع در فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی شمالی، کوچه امیر نوری، شماره 19 برپا خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند هر روز (به‌جز پنجشنبه‌ها و تعطیلات رسمی) از ساعت 16 تا 20 از این آثار دیدن کنند.