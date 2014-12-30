ارتش نجومی پنتاگون برای مبارزه با داعش

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره اعلام کرد: «مقامات وزارت دفاع آمریکا، "پنتاگون" از نیاز مبرم به وجود 80 هزار نظامی برای مبارزه با داعش خبر دادند.»

این شبکه خبری در ادامه گزارش داد: «پنتاگون در نظر دارد در این راستا به آموزش وسیع نیروهای داوطلب مردمی در مناطق مختلف عراق به ویژه در مناطقی که تحت سیطره داعش قرار گرفته است، اقدام کند.»

شایان ذکر است که عدد نجومی 80 هزار نظامی، بعد از آن از سوی پنتاگون اعلام می شود که اخیرا "جان مک کین" عضو کمیته دفاع کنگره ملی آمریکا به شکست برنامه واشنگتن در مبارزه با داعش در عراق اعتراف کرده بود. این در حالی است که نیروهای ارتش عراق با اینکه یک چهارم این رقم هم نیستند، مناطق زیادی از داعش را ظرف هفته های گذشته بازپس گرفتند. ادامه این پیشروی ها مشروط به این است که آمریکا و اعضای دیگر ائتلاف از امدادرسانی به داعش دست بردارند.