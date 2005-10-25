قانون اساسي عراق راي اعتماد گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه ، هيات عالي انتخابات عراق امروز نتايج نهايي همه پرسي مربوط به قانون اساسي اين كشور را كه شنبه 23 مهرماه(15 اكتبر) برگزار شد، اعلام كرد.



به گفته مسئولان هيات عالي انتخابات، 78 درصد راي دهندگان عراقي به پيش نويس قانون اساسي كشورشان راي مثبت دادند.



استان نينوا كه پيش از اين گفته مي شد استان تعيين كننده در رد يا تصويب قانون اساسي خواهد بود، بر اساس گفته مسئولان هيات عالي ، نسبت مخالفان با پيش نويس به دو سوم نرسيد به اين ترتيب قانون اساسي عراق از تاييد اكثريت ملت عراق گذشت.

