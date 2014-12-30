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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۲۵

جدول قیمت انواع سکه و ارز در ‌سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در ‌سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز ‌سه‌شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز سه‌شنبه در بازار 988 هزارتومان، نیم سکه 496 هزارتومان، ربع سکه 271 هزارتومان و سکه گرمی 173 هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 100 هزار و 900 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1188 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3550 تومان، هر یورو را 4340 تومان، هر پوند را 5530 تومان و هر درهم امارات را 975 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در ‌سه‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید988000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم988000
نیم سکه496000
ربع سکه271000
گرمی173000
هر گرم طلای 18 عیار100900
نوع ارز 
دلار3550
یورو4340
پوند5530
درهم975
کد مطلب 2452551

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