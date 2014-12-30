رئیس جمهور از پروژه راه آهن چابهار- زاهدان-مشهد بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در بازدید امروز از پروژه خط آهن چابهار-زاهدان-مشهد ضمن تاکید بر تسریع در روند احداث این خط بیان داشت: اتصال بندر چابهار به خط آهن علاوه بر ایجاد تحول در این منطقه موجب اتصال جمهوری اسلامی ایران به بازار های آسیای میانه شده و حجم مبادلات و مراودات با سایر کشور ها را افزایش خواهد داد.

مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان نیز در حاشیه دیدار رئیس جمهور از این پروژه در تشریح اقدامات انجام شده بیان داشت: فاز نخست این پروژه بزرگ در قالب ۴ قطعه و به طول ۳۰۰ کیلومتر در حال انجام است.

مسعود مالکی بیان داشت: برای احداث این خط ریلی به طول یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر اعتباری به میزان ۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی مدت زمان اجرای این پروژه را ۵ سال عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بستر سازی ۵۰ درصد مسیر خط آهن در فاز نخست آماده سازی شده است و تعداد ۵۰۰ دستگاه ماشین آلات سنگین در این پروژه در حال فعالیت هستند.

مالکی افزود: عملیات احداث راه آهن چابهار - مشهد با همکاری قرارگاه خاتم‌النبیا (ص) آغاز و در دست احداث قرار دارد و تا کنون این پروژه ۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.