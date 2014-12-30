بیش از ۲۸ هزار نفر در قم خون اهدا کردند

علیرضا کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در آذرماه امسال بیش از سه هزار و ۳۷۵ نفر برای اهدای خون به ۲ مرکز انتقال خون استان قم مراجعه کردند که از این تعداد ۲ هزار و ۸۷۱ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی با بیان اینکه تعداد اهدا کنندگان خون در این ماه نسبت به مشابه سال قبل ۸ درصد رشد داشته است، گفت: طی ۹ ماهه نخست سالجاری بیش از ۸۵ هزار واحد انواع فراوده‌های خونی در اداره کل انتقال خون استان قم تهیه شده است.

معاون فنی اداره کل انتقال خون استان قم بیان کرد: طی ۹ ماهه نخست سال بیش از ۲۸ هزار و ۵۰۵ نفر در استان خون اهدا کرده اند.

وی ادامه داد: از این میزان فراورده تولیدی، ۳۸ هزار واحد گلبول قرمز، پلاسما، کرایو، پلاکت، خون کامل و گلبول قرمز شسته شده به مرکز درمانی استان ارسال شده است.

وی بیان کرد: سهم سایر استان‌هایی که خون به آنها انتقال داده شده است، بیش از ۸ هزار واحد بوده که به ترتیب استان خوزستان چهار هزار و ۲۲۵ واحد، تهران سه هزار و ۸۱۳ واحد، مرکزی ۱۵۴ واحد و اصفهان ۸۷ واحد برای کمک به بیماران نیازمند در سالجاری بوده است.

وی ادامه داد: ۹ هزار واحد پلاسما از ابتدای سال تا پایان آذرماه از استان قم به مرکز پالایش پژوهش تهران ارسال شده است.