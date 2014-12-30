عقبه فتنه ۸۸ به خارج از کشور بازمی گردد/فتنه تمام شدنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمين حیدر مصلحي صبح امروز در مراسم گراميداشت حماسه ۹ دي در اهواز اظهار کرد: امروز در شهرستان اهواز مراسم نهم دی ماه که روز مبارزه ملت حزب الله ایران با فتنه است با مراسم تشییع پیکر شهید تقوی همزمان شده است.

وی ادامه داد: شهید تقوی در راستای مقابله با فتنه داعش جان خود را در منطقه فدا کرده است و این نشان می دهد که فتنه تمام نشده است.

وزیر اطلاعات در دولت دهم با بیان اینکه نهضت های الهی و حرکت های انقلابی در طول تاریخ با مقوله تشخیص حق از باطل مواجه بوده اند، تصریح کرد: انسان در طول تاریخ در مسیر تشخیص حق از باطل به چهار گروه تقسیم می شوند.

وی اضافه کرد: گروه اول با وجود شناخت حق، مسیر باطل را انتخاب می کنند، گروه دوم هم علی رغم شناخت حق باطل را انتخاب کرده اند و در برابر حق می ایستند.

مصلحی ادامه داد: دسته سوم در مسیر حق حرکت می کنند اما در انجام وظیفه خود سستی و در مسیر ریزش می کنند و چهارمین گروه هم با حرکت در جهت حق به وظیفه خود عمل می کنند که انقلاب اسلامی ایران نمونه آن است حركتي كه انقلاب اسلامي در جهان بشري ايجاد كرده و عليرغم همه توطئه​ها و مبارزه​هاي سنگيني كه استكبار در مقابله با حركت انقلابي امام(ره) طراحي كرده‌است، خون شهداء ضامن انقلاب بوده است.

وی با اشاره به ریزش گروه دوم در فتنه ۸۸ بر آگاهی ملت ایران در برابر توطئه ها تاکید کرد و گفت: با وجود سرمایه گذاری های انجام شده ملت باید توجه داشته باشند که افرادي كه در صراط مستقيم انقلاب اسلامي كم مي​آورند و در این مسير ريزش مي​كنند موجب تعجب آن‌ها نشوند.

وزیر سابق اطلاعات بیان کرد: با وجود تلاشی که با محوریت ولایت فقیه برای جلوگیری از دفع مجموعه های مختلف صورت گرفت اما عده ای ریزش داشتند مانند زمان حضرت علی (ع) که طلحه و زبیر این شرایط داشتند.

وی با بیان اینکه این افراد مانع رشد، پويندگي و حركت رو به جلوي اين مسير مي​شود، عنوان کرد: در فتنه ۸۸ افرادی با سوابق روشن ریزش کردند و در جلسات خصوصی حرکت هایی را بر علیه جمهوری اسلامی تحریک کردند.

مصلحی افزود: یک روز پس از انقلاب این آقایان در جهت مقابله با حرکت انقلاب تصمیم گیری هایی در ابعاد مختلف داشتند در حالی که نظام قانون دارد و باید در چارچوب این قانون حرکت کرد.

مصلحی در رابطه با گروه چهارم گفت: گروه چهارم تا انتهاي مسير مي​مانند و همه هستي خود را در اين مسير فدا مي​كنند كه شهيد تقوی نیز نمونه‌ای از اين افراد است.

وی با اشاره به اینکه ماندگاري در دفاع مقدس و پس از دوران دفاع مقدس در عرصه ​هاي مختلف و امروز نيز در مقابله با فتنه داعش​ خود را نشان مي​ دهد، اظهار کرد: دشمن در برابر حرکت های انقلابی در سه مرحله مقابله می کند که اولین آن شبهه و زمینه سازی برای فتنه است که نمونه آن را در انتخابات ۸۸ می بینیم.

وزیر اطلاعات در دولت دهم ادامه داد: در جریان انتخابات ۸۸، مذاکراتی در جهت ایجاد شبهه در انتخابات از یک سال و نیم قبل آغاز شد و بحث صیانت از آرا را مطرح کردند و این افراد خود در گذشته اداره مملکت را به عهده داشتند پس اگر این افراد فکر می کنند که قوانین کشور اجازه تقلب در آرا را می دهد پس اداره مملکت در زمان آن ها هم زیر سئوال می رود.

وی با بیان اینکه شبهه سازی این افراد زمینه ایجاد فتنه بود، تصریح کرد: دومین مرحله از تلاش دشمنان به بعد از ایجاد فتنه برمی گردد که زمینه را برای بدعت فراهم کردند و علی رغم اتمام حجت مقام معظم رهبری در سال ۸۸ با این افراد باز هم دست برنداشتند و با حمایت های افراد معلوم الحال باز هم مسیر بدعت را طی کردند.

مصلحی در رابطه با راهبرد سوم بیان کرد: ایجاد بدعت عامل انحراف در مسیر انقلاب بود که اصحاب فتنه آن را دنبال می کنند.

وی اضافه کرد: این افراد برای نشان دادن تقلب در انتخابات سرمایه گذاری های بسیاری انجام دادند و تاکید بر ابطال انتخابات داشتند این در حالی است که انتخابات دارای قوانین خود است.

وزیر سابق اطلاعات با طرح این سئوال که آیا حرکت اصحاب فتنه پشتوانه خارجی داشت، ادامه داد: دفتر یکی از سران فتنه به دستور مقام معظم رهبری جمع شد و اسنادی که در این دفتر ضبط شد نشان داد که عقبه اين حركت چگونه به خارج از كشور و سرويس​هاي اطلاعاتي بیگانه و كشورهاي مختلف می رسد.