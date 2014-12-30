بودجه مترو صرف تملک اراضی می شود/ شهرداری پاسخگو باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله حافظی در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوا بیانگر ضعف عملکرد دستگاه های مربوطه است، گفت: متاسفانه این جلسه روز گذشته بدون دعوت از نماینده شورای شهر تهران برگزار شد که جای تامل و سوال دارد.

وی با بیان اینکه انسان سالم زیر ساخت لازم برای توسعه پایدار در جامعه است، افزود: وزارت بهداشت مسئول و متولی تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه است وقتی این وزارتخانه اعلام می کند وضع موجود برای دانش آموزان زیان آور است اجازه ندهیم وزارت آموزش و پرورش تبعیت نکند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه سئوال و تذکر به وزیر آموزش و پرورش است، تاکید کرد: فرزندان ما باید سالم باشند تا بتوانند درس بخوانند این درست نیست که دانش آموزان را برای امتحان به مدارس بکشانیم و به سلامت آنها آسیب برسانیم.

حافظی در ادامه در قالب تذکری به شهرداری تهران گفت: در گزارش تفریغ بودجه سال 92 که در اختیار داریم کد پروژه 20100 ؛ توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی ریلی است که ردیف بودجه آن 707 میلیارد تومان است از این مبلغ 415 میلیارد تومان توسط شهرداری برداشت شده است.

وی ادامه داد: ممکن است شهرداری تهران برای این کار دستاویز قانونی داشته باشد اما چرا با وجود تاکید بر توسعه حمل و نقل عمومی ریلی این بودجه صرف تملک اراضی و املاک و روان سازی عبور ومرو پیاده می شود. سال گذشته 350 میلیارد تومان برای توسعه مترو اضافه شد اما از بودجه مختص توسعه حمل و نقل عمومی هرچند قانونی برداشت می شود. شهرداری پاسخگوی این اقدام باشد.

حافظی در ادامه گفت: برخی از صحبتها جای تعجب دارد، اینکه گفته شود درختان در بحث آلودگی هوا و مقابله با ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون نقشی ندارد و فقط هوا را تلطیف می کند، جای تامل دارد. آنچه به یاد داریم این است که در زمان دانش آموزی به ما می گفتند که فتوسنتز موجب جذب دی اکسیدکربن و تولید اکسیژن می شود. کارشناسان نیز اعلام می کنند که یک درخت 30 ساله در طول یکسال معادل 100 میلیون تومان اکسیژن تولید می کند.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با اشاره به اینکه آیا حاصل مصوبات برج باغ ها، موجب بهبود هوای تهران شده است، افزود: آیا این خروجی و وضع موجود مطلوب است، اگر وضع موجود مطلوب است که دست دوستان درد نکند اما اگر مطلوب نیست به استناد فرمایشات رهبری باید قوانین مربوط را اصلاح کنیم.