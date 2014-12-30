۹ دی روز عمل به تکلیف و وظیفه است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر ایران اسلامی در سالروز قیام مردمی ملت ایران علیه فتنه گران در ۹ دی سال ۸۸، مردم با بصیرت و ولایتمدار رفسنجان صبح امروز در میدان ابراهیم(ع) تجمع و با سر دادن شعارهای انقلابی بار دیگر بر تبعیت از ولایت و رهبری و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی تأکید کردند.

حجت الاسلام عباس رمضانی پور پیش از ظهر سه شنبه در اجتماع باشکوه مردم رفسنجان در گرامیداشت حماسه ۹ دی، اظهار داشت: ۹ دی روز زمان شناسی مردم بزرگ ایران اسلامی است که آن را گرامی می داریم.

وی با تسلیت شهادت امام حسن عسکری(ع)، از حضور پر شور مردم رفسنجان در گرامیداشت حماسه ۹ دی قدردانی کرد.

امام جمعه رفسنجان با اشاره به اینکه پنجشنبه آینده ۱۸ دی ماه به نام روز رفسنجان نامگذاری شده است، عنوان کرد: در ۱۸ دی ماه ۱۳۵۷ در وسط همین میدان مجسمه شاه خائن به وسیله مردم انقلابی رفسنجان به زیر انداخته شد و این میدان از آن زمان به نام میدان حضرت ابراهیم(ع) نامگذاری شده است.