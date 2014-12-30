آموزش و پرورش يكي از اركان توسعه نماز است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا كفاش صبح امروز در همايش دانش آموزي نماز كه در تالار فردوسي اهواز برگزار شد، اظهار كرد: آموزش و پرورش يكي از اركان مهم توسعه نماز است. برگزاري اين همايش نشان از اهميت اقامه نماز دارد زیرا اگر نماز در جامعه اقامه شود ديگر شاهد بسياري از مشكلات و معضلات نخواهيم بود.

وي خطاب به دانش آموزان حاضر در همايش گفت: استمرار در عبادت بسيار با ارزش بوده و شما بايد هميشه آن را در زندگي خود رعايت كنيد. تكرار نماز در هر روز و هر زمان مانند سلامتي، سفر و يا بيماري بسيار زيبا بوده و نماز هميشه همراه شماست. فاصله گرفتن از نماز موجب از بين رفتن بركات نماز است. عبادت وقتي خوب و ارزشمند است كه استمرار داشته باشد.

معاون پرورشي وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد: افراط و تفريط در عبادت اصلا جايز نيست. عبادت نبايد چندان زياد باشد كه افراد را از زندگي عادي و روزمره غافل كند و همچنين نبايد آنقدر كمرنگ باشد كه افراد كار را بر زندگي و به ويژه عبادت خود ترجيح دهند. همچنين نماز را نبايد فقط گاه و بي گاه خواند بلكه مستمر نماز خواندن است كه براي افراد مفيد واقع مي شود.

كفاش بيان كرد: اگر يك وعده نماز به تاخير افتاد، شيطان نفوذ كرده و كم كم اگر مسلط شود انسان را بيچاره كرده و چنين انساني گناهش سنگين تر از كسي است كه اصلا نماز نخوانده است.

وي ادامه داد: دانش آموزان بايد به توسعه عبادت بسيار اهميت داده و آن را عملي كنند. وجود نماز جمعي است. نماز در حقيقت يك عبادت اجتماعي است. در پشت پرده عبادت تربيت نهفته است. نمازگزار بايد به مرور زمان با اخلاق، رفتار و منش خوب خود اقامه نماز را توسعه دهد. افراد هر چقدر كه نماز را بيشتر توسعه دهند امتياز بيشتري از خدا كسب كرده و نماز خودشان مقبول تر است.

معاون پرورشي وزارت آموزش و پرورش يادآور شد: نماز براي ايجاد جريان اجتماعي و حركت بزرگ تربيتي است. افراد بايد بدانند كه نمازگزار بزرگترين امتياز را با توسعه اقامه نماز به دست مي آورد. همچنين همه بايد به برپايي نماز جماعت تاكيد داشته باشند.

كفاش تاكيد كرد: نماز جماعت بايد در مدارس بيش از پيش رونق پيدا كند. بايد محيطي جذاب را براي اقامه نماز فراهم كنند تا زمينه سازي ورود افراد و علاقمند كردن دانش آموزان به اقامه نماز بيشتر شود. بايد گروه هاي ياور نماز جماعت در مدارس تشكيل شود تا دانش آموزان خودشان اقامه نماز را به دست بگيرند.

وي تصريح كرد: نمازگزاران در واقع بايد با رفتار خودشان ديگران را به نماز دعوت كنند. ويژگي هاي خوب نمازگزار باعث جذب سايرين به نماز مي شود. در حقيقت اگر نماز گزار رفتار بدي داشته و باعث شود كه ديگران از نماز فراري شوند گناه آن ترك كننده نماز بر گردنش است. رفتار نخبگان، خبرگان و بچه نمازخوان ها به چشم همه آمده بنابراين اگر اين رفتار ضعيف باشد و ديگران درس بدي بگيرند و از دين فرار كنند گناهش گردن آن افراد ضعيف است.

معاون پرورشي وزارت آموزش و پرورش در پايان گفت: برخورد دانش آموزان نمازگزار با پدر و مادر براي ساير دانش آموزان الگو مي شود. اين افراد در مقابل اوليا متواضع بوده و اين فروتني از عبادت آن ها ناشي مي شود. قلب جوانان بسيار پاك است و به ملكوت و خدا نزديك تر هستند بنابراين ما به تمامي دانش آموزان و جوانان نمازگزار افتخار مي كنيم.