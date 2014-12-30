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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۵۳

با قرائت بیانیه‌ای؛

اعضای شورای شهر تهران مصوبه شورای شهر بیت‌المقدس را محکوم کردند

اعضای شورای شهر تهران مصوبه شورای شهر بیت‌المقدس را محکوم کردند

اعضای شورای شهر در بیانیه ای مصوبه شورای شهر بیت‌المقدس مبنی بر مجوز ساخت ۴۰۰ واحدمسکونی جدید در شرق بیت‌المقدس را غیرانسانی دانسته و آن را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمقیم ناصحی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با قرائت این بیانیه‌ در جریان یکصد و نوزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، اظهار داشت: قریب به 65 سال است که صهیونیست‌ها به عنوان جرثومه فساد جهانی چنگال‌های خونین خود را با حمایت جهان غرب در تن رنجور سرزمین‌های اشغالی به ویژه بیت‌المقدس فرو برده و در طول این مدت جنگ‌ها خسارت‌ها و زیان‌های مادی و معنوی انسانی فراوانی را به سرزمین فلسطین وارد کرده است.

وی افزود: اکنون پس از سالیان سال مبارزات بحق مردم مظلوم فلسطین در آستانه شکوفا شدن و تبدیل آن به یک دولت مستقل فلسطین با اثبات حقانیت مردم مسلمان و تقدیم هزاران شهید، جانباز، آزاده و آواره آن سرزمین مقدس حتی وجدان خفته کشورهای غربی هم بیدار نشده تا فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: اکنون شورای شهر بیت‌المقدس با استفاده از دیپلماسی غرب، برخلاف قوانین بشری و برخلاف مصوبات سازمان ملل و دیگر نهادهای ناظر جهانی توسعه شهرک‌های مسکونی را در شرق بیت‌المقدس مجوز حدود 400 واحدمسکونی جدید را تسریع کرده‌اند.

وی ادامه داد: بدین وسیله ما اعضای شورای شهر تهران مصوبه شورای شهر بیت‌المقدس را غیرانسانی و در جهت خلاف حقوق فلسطینیان و شئونات مسلمانان جهان دانسته و قویاً آن را محکوم می‌کنیم.

ناصحی تصریح کرد: از شوراها و انجمن‌های پایتخت‌ها و شهرهای کشورهای مسلمان و غیرمسلمان، سازمان کنفرانس اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس  وسایر آزادی‌خواهان جهان می‌خواهیم اقدام شورای شهر بیت‌المقدس را محکوم کرده و خواستار جلوگیری از رفتارهای مشابه و تکرار آن در آینده باشند.

وی خاطرنشان کرد: از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم این بیانیه را به عنوان سند اعتراض شوراهای شهر متناظر در سراسر جهان در راستای حفظ حقانیت و اثبات مظلومیت ملت فلسطین در سازمان ملل متحد منتشر کرده و حمایت همه جانبه این شورا را از مردم ستمدیده فلسطین به گوش جهانیان برساند.

کد مطلب 2452561
نورا حسینی

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