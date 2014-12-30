به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمقیم ناصحی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با قرائت این بیانیه‌ در جریان یکصد و نوزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، اظهار داشت: قریب به 65 سال است که صهیونیست‌ها به عنوان جرثومه فساد جهانی چنگال‌های خونین خود را با حمایت جهان غرب در تن رنجور سرزمین‌های اشغالی به ویژه بیت‌المقدس فرو برده و در طول این مدت جنگ‌ها خسارت‌ها و زیان‌های مادی و معنوی انسانی فراوانی را به سرزمین فلسطین وارد کرده است.

وی افزود: اکنون پس از سالیان سال مبارزات بحق مردم مظلوم فلسطین در آستانه شکوفا شدن و تبدیل آن به یک دولت مستقل فلسطین با اثبات حقانیت مردم مسلمان و تقدیم هزاران شهید، جانباز، آزاده و آواره آن سرزمین مقدس حتی وجدان خفته کشورهای غربی هم بیدار نشده تا فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: اکنون شورای شهر بیت‌المقدس با استفاده از دیپلماسی غرب، برخلاف قوانین بشری و برخلاف مصوبات سازمان ملل و دیگر نهادهای ناظر جهانی توسعه شهرک‌های مسکونی را در شرق بیت‌المقدس مجوز حدود 400 واحدمسکونی جدید را تسریع کرده‌اند.

وی ادامه داد: بدین وسیله ما اعضای شورای شهر تهران مصوبه شورای شهر بیت‌المقدس را غیرانسانی و در جهت خلاف حقوق فلسطینیان و شئونات مسلمانان جهان دانسته و قویاً آن را محکوم می‌کنیم.

ناصحی تصریح کرد: از شوراها و انجمن‌های پایتخت‌ها و شهرهای کشورهای مسلمان و غیرمسلمان، سازمان کنفرانس اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس وسایر آزادی‌خواهان جهان می‌خواهیم اقدام شورای شهر بیت‌المقدس را محکوم کرده و خواستار جلوگیری از رفتارهای مشابه و تکرار آن در آینده باشند.

وی خاطرنشان کرد: از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم این بیانیه را به عنوان سند اعتراض شوراهای شهر متناظر در سراسر جهان در راستای حفظ حقانیت و اثبات مظلومیت ملت فلسطین در سازمان ملل متحد منتشر کرده و حمایت همه جانبه این شورا را از مردم ستمدیده فلسطین به گوش جهانیان برساند.