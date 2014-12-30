محسن رضايی از ناگفته های انتخابات 88 می گويد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلويزيوني "متن حاشيه" به مناسبت فرا رسيدن يوم الله نهم دي روز تجلي بصيرت، در تازه ترين قسمت خود به بررسي ابعادي از انتخابات رياست جمهوري دوره دهم، وقايع مرتبط با فتنه 88 و خروش مردمي در 9 دي 88 مي پردازد.

قرار است محسن رضايي، يكي از نامزدهاي انتخاب رياست جمهوري دهم در اين برنامه زنده كه از شبكه سوم سيما پخش مي شود، حضور يابد و به سوالات پاسخ بدهد.

گفتني است، برنامه" متن حاشيه" كاري از شبكه سوم سيماست كه ساعت 19 سه شنبه ها، به تهيه كنندگي مهدی ترابيان و با اجراي وحيد اماني روي آنتن مي رود.