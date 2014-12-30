محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه ما در مسابقات لیگ جهانی کشتی، فقط نام صبا را یدک می‌کشیدیم و در این چند ماهه یک ریال از مبالغ قرارداد کشتی گیران صبا به دلیل مشکلات مالی پرداخت نشده است.

وی افزود: نزدیک به ۴۰ میلیون تومان از هزینه شخصی برای این تیم هزینه کرده‌ام و باشگاه صبا هم قول داده که مبالغ قرارداد کشتی گیران صبا هم پرداخت می‌شود اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.

رئیس هیئت کشتی استان قم گفت: مطمئن باشید اگر ما حمایت صبا را پشت سر خود داشتیم حداقل در بین ۳ تیم بر‌تر دنیا قرار می‌گرفتیم اما صبا به ما اعلام کرده بود که نمی‌توانیم هزینه‌ای بدهیم و توانایی پشتیبانی مالی نداریم و در نتیجه ما هم مجبور شدیم تیمی را ببندیم که هزینه زیادی روی دست ما نگذارد.

حلوایی در پاسخ به این سوال که با این وجود چرا با نام صبا در مسابقات حاضر شدید بیان داشت: باشگاه صبا حداقل ۲۰ میلیون تومان برای هزینه‌های جاری تیم نظیر خوابگاه و ایاب و ذهاب پرداخت کرده است اما برای قرارداد‌ها هزینه‌ای به ما نداده اما با این حال، ما با بیشتر کشتی گیران غیر بومی در مسابقات لیگ کشتی و مسابقات جام باشگاه‌های جهان تسویه حساب کرده‌ایم.

وی عنوان کرد: ۶۰ الی ۷۰ درصد تیم کشتی فرنگی صبای قم را نفرات بومی تشکیل می‌دهند و ۳۰ تا ۴۰ درصد نفرات ما کشتی گیران غیر بومی هستند.

رئیس هیئت کشتی استان قم درباره علل ضعف کشتی آزاد قم تصریح کرد: عوامل گوناگونی در این قضیه نظیر علاقمندی و آمار ورودی کشتی گیر به کشتی آزاد نقش دارد اما قبول داریم که هیئت کشتی باید تلاش‌های مضاعفی در این راستا انجام دهد و عزمی جدی ایجاد شود تا بتوانیم موفقیت‌هایی را که در کشتی فرنگی به دست آورده‌ایم در کشتی آزاد تکرار کنیم.

حلوایی درباره احتمال از سرگیری مسابقات کشتی جام یادگار امام در قم گفت: همین حالا هم اگر هر حامی مالی هزینه مسابقات را تقبل کند ما می‌توانیم مسابقات بین المللی جام یادگار امام (ره) را به قم برگردانیم اما منابع مالی مهم‌ترین مشکل است و وقتی این مسابقات بین المللی حداقل بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان هزینه دارد، در توان ما و اداره کل ورزش و جوانان نیست که این مسابقات را برگزار کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر این مسابقات بخواهد بار دیگر در قم از سر گرفته شود مسئولان استانی قم باید همت کنند و از نظر مالی هیئت کشتی قم را پشتیبانی کنند در غیر این صورت این مسابقات کماکان در قم برگزار نمی‌شود.