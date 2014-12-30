شرایط شرکت در جشنواره عکس «فواد» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره عکس «فواد» در دو دوره گذشته به یاد فواد نجف زاده و با حضور جمعی از دانش آموختگان کلاس های فواد نجف زاده عکاس و تصویربردار سینما و تلویزیون برگزار شد و اکنون سومین دوره آن با موضوع «ارتباط انسان با محیط پیرامون» به دبیری سعید نیک ذات برگزار می شود.

شرایط شرکت در جشنواره

شرکت تمامی عکاسان آماتور و حرفه‌ای از سراسر ایران در این جشنواره آزاد است.

آثار به صورت تک عکس پذیرفته می‌شود. هر شرکت کننده می‌تواند حداکثر 5 عکس به جشنواره ارسال کند.

دبیر خانه مسابقه به طور قطع، آثار دریافتی پس از مهلت اعلام شده را نخواهد پذیرفت.

جوایز

به 3 نفر از شرکت کنندگان به عنوان نفرات برگزیده لوح و تندیس جشنواره اهدا خواهد شد.

امتیازات شرکت در جشنواره

عکس‌های برگزیده به صورت یک یا چند نمایشگاه در معرض دید مخاطبان قرار خواهد گرفت.

عکس‌های برگزیده به صورت یک مجموعه چاپ و منتشر خواهد شد.

به تمامی عکاسانی که آثارشان برای نمایشگاه برگزیده می‌شود گواهی شرکت و کتاب نمایشگاه اهدا خواهد شد.

دبیر این جشنواره ساعد نیک ذات است و سیف الله صمدیان، شادی قدیریان، مهدی وثوق نیا، دکتر مهدی مقیم‌نژاد و سعید پوراسماعیلی در ترکیب هیأت داوران آن حضور دارند.

آخرین مهلت ارسال آثار 30 دی 1393 اعلام شده است و نمایشگاه آثار این جشنواره نیز 12 بهمن 1393 در نگارخانه زمستان خانه هنرمندان برپا می شود که تا 19 بهمن ماه نیز ادامه دارد.

نشانی دبیرخانه: سعادت آباد، سرو غربی، میدان کتاب، ابتدای خیابان کوهستان، پلاک 8، واحد3