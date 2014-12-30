صادرات مواد لبنی و پروتئینی رکورد زد

به گزارش خبرگزاری مهر حسن رکنی، معاون وزیر جهاد کشاورزی درهمایش سراسری فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه یکی از مطالبات مقام معظم رهبری از وزارت جهاد کشاورزی تأمین غذا و افزایش تولید گندم است، اظهار داشت: اگر این وزارت‌خانه در تأمین مطالبات مشکلی داشته باشد خیلی سریع نمود پیدا می‌کند، بنابراین باید با برنامه‌ریزی در جهت تأمین غذا گام بردارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته با تنش‌های مختلفی از جمله خشکسالی، سرما و گرما در بخش کشاورزی روبرو بودیم، گفت: علی‌رغم این مسائل و مشکلات در تولید گندم نسبت به سال قبل 2 میلیون تن افزایش داشتیم و امیدواریم با تلاش و برنامه‌ریزی باز هم در تولید گندم به خودکفایی نائل شویم.

رکنی افزود: وزارت جهاد کشاورزی دو پروژه بزرگ را در دست اقدام دارد یکی از این وظایف احیای 550 هزار هکتار از اراضی جنوب کشور است که مسئولیت این کار به وزارتخانه سپرده شده و کار با شور و شعف خاصی در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه در غرب کشور مقدار زیادی از منابع آبی کشور خارج می‌شود، افزود: طرح عظیم مشترکی بین جهاد وزارت کشاورزی و وزارت نیرو در حال انجام است و بودجه خوبی برای مهار آب‌‌های مرزی اختصاص یافته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بنده با کار هیأتی موافق نیستم،گفت: کاری که یک بسیجی در وزارتخانه باید انجام دهد این است که در مسیر توسعه پایدار قدم بردارد.

وی تولید تخم‌مرغ در کشور را حدود 900 هزار تن اعلام کرد و گفت: طبق آمار گمرک صادرات تخم‌مرغ در 8 ماه ابتدایی امسال 37 هزار تن بوده که در مقایسه با سال گذشته این رقم به طور محسوسی افزایش یافته است.

رکنی اظهار داشت: از 900 هزار تن تولید تخم‌مرغ 800 هزار تن آن در واحدهای صنعتی تولید می‌شود و مابقی آن در مجموعه واحدهای تولید مرغ بومی که این کار به همت بسیج در روستاها و استان‌های مختلف کشور انجام شده و کار مشترکی بین وزارتخانه و بسیج بوده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به یکی از سفرهایش به فرانسه و بازدید از یک پروژه پرورش بز شیری گفت: در آنجا از یک میلیون رأس بز شیری سالانه 800 هزار تن شیر استحصال می‌شد در حالی که در کشورمان از 20 میلیون رأس بز شیری حدود 300تا 400 هزار تن شیر تولید می‌شود و مقایسه این 2 رقم با یکدیگر جای تأسف برایمان دارد.

وی با تاکید بر اینکه امکان تحول در این بخش وجود دارد، من در این خصوص راهکار می‌دهم و خودم هم حمایت می‌کنم، گفت: امیدوارم با کمک عزیزان بسیجی و جهادی بتوانیم مایه ژنتیکی این دام‌های اصلاح‌ شده را بر اساس نقشه راه در یک جمعیت وسیع‌ ترویج دهیم و به این وسیله تولید معناداری در این بخش حاصل کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: یکی از کارهای دیگر که با همت بسیج در وزارتخانه قابل انجام است این است که جمعیت دامی را ثبت اطلاعات کنیم که این کار با روال اداری بسیار زمان‌بر است و امیدواریم با یک حرکت مشترک جهادی و بسیجی این موضوع تحقق یابد.

وی اظهار داشت: امسال در زمینه صادرات شیر، مواد لبنی و مواد پروتئینی مخصوصاً مرغ رکورددار بوده‌ایم و امیدواریم این رکوردها در صادرات تخم‌مرغ نیز حاصل شود.