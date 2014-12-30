۹ دی باید به یک سکوی پیشرفت برای کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی که در مسجد امام حسین(ع) بیرجند برگزار شد، اظهارداشت: یوم الله ۹ دی یادآور اخلاص، بشارت، بصیرت و معنوی یاران امام و شهداد، یاران انقلاب و عاشقان اهل بیت(ع) است.

وی تصریح کرد:اگر امروز در سراسر کشوراسلامی عاشقان امام و ولایت دور هم جمع می شوند باید در این فرصت ها فکر و اندیشه کنیم تا معارف قرآن و اهل بیت(ع) را مرور کرده که امروز دچار غفلت و فتنه روز نشویم.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امروز در کشور منافقانی داریم که دل به دشمن بسته اند و پیام امام و شهدا را درک نکرده اند، بیان داشت: امروز دیگر لازم نیست شعار خود را عوض کرده و شعار مرگ بر منافق فتنه گر را سر دهیم چراکه فتنه گر همان منافق بالفعل است.

حجت الاسلام رضایی تأکید کرد: فتنه یعنی آزمایش وکسانی جزء منفورین هستند که از فتنه و آزمایش رو سفید بیرون نیامده اند.

وی با بیان اینکه خدا همه انسان ها را امتحان می کند تا صادقان را از غیر صادقان متمایز کند، افزود: همین لحظاتی که در آن قرار داریم در اوج فتنه خود هستیم تا مشخص شود آیا جزء صادقان هستیم یا غیر صادقان.

امام جمعه بیرجند با تأکید بر اینکه ما برای تحقق وعده الهی قیام کرده ایم، عنوان کرد: انسان خلیفه الهی در زمین بوده و ما انقلابی کرده ایم که زمینه ساز حاکمیت انسان کامل، علم، محبت، عشق و بصیرت در نظام عالم باشد.

وی ادامه داد:عده ای تصور می کنند ما با آمریکا دعوای شخصی داریم و باید برای رفع آن مذاکره کنیم و حتی از جریان عاشورا چیزی به عنوان مذاکره را درآورده اند اما ما باید تفکر کنیم تا بدانیم آیا ما به دنبال آب هستیم یا سراب؟

همواره باید انتظار فتنه های جدید را داشته باشیم

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: امکان ندارد نظامی که بر اساس مدرنیته بودن، لذت و اصالت دنیوی بنا شده با نظامی که به دنبال اصالت ابدیت، اهل بیت(ع) و نور است کنار هم بیاید.

حجت الاسلام رضایی اضافه کرد: بنابراین بصریت یعنی اینکه دنبال حقیقت و معنویت، تحقق آیات قرآن و فرهنگ اهل بیت (ع) باشیم و البته این کاری بسیار دشوار است.

وی با اشاره به اینکه کسانی که شعار نه غزه و نه لبنان را سر دادند این افراد با این تحقق بخشیدن مخالف هستند، تأکید کرد: شعار دادن آسان بوده و عمل کردن به آن سخت است.

امام جمعه بیرجند با بیان اینکه خدواند مومنین را رها نمی کند و پیوسته در حال امتحان آن ها است تا پاکان را از ناپاکان جدا کند، عنوان کرد: این فتنه ها بوده، خواهد بود و باید انتظار فتنه های جدید را داشته باشیم اما خداوند در قرآن تأکید می کند که اگر شما درست عمل کنید نباید از فتنه فتنه گران بترسید و به طور حتم این فتنه ها برای شما خیر است.

هر کس که با یک قدم حساب نشده از فتنه گران حمایت کند، باید پاسخگو باشد

حجت الاسلام رضایی اضافه کرد: هر کس که با یک قدم حساب نشده و با یک تأیید و شعار از فتنه فتنه گران حمایت کند باید پاسخگو باشد اما حساب سران فته از کسانی که گول خورده اند جدا است.

وی به فتنه سال ۸۸ اشار کرد و گفت: حدود ۹۰ درصد از کسانی که در خیابان ها آمدند کسانی بودند که فکر نمی کردند افرادی به نام اسلام و امام به فکر براندازی نظام باشند و پادو این ها قرار گرفتند.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی تأکید کرد: باید تلاش کنیم که ضمن طرد فتنه گران، کسانی که گول خوردند را به اجبار وادار به انفعال نکنیم و باید نظام اسلامی را حفظ کنیم.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه بصیرت یعنی اینکه جامعه ای درست کنیم که رئیس جمهور آمریکا مجبور شود در برابر آن زانو بزند، تصریح کرد:این ها همان کسانی بودند که روزی حاضر نبودند که ایران وارد هیچ جلسه ای شود اما امروز به هر بهانه ای به دنبال مذاکرده با ایران هستند و این به برکت انقلاب اسلامی و امام است.

وی با تأکید بر اینکه باید قوی باشیم تا کشور خود را در همه جهات جلو ببریم، یادآورشد: روز ۹ دی باید به یک سکو تبدیل شود و همه اقشار جامعه برای پیشرفت این نظام و نهضت تلاش کنند.

امام جمعه بیرجند با بیان اینکه دشمن با دیدن اعمال ضد و نقیض ما طمع می کند، اظهار کرد: هنگامی که شبکه های ماهواره ای دشمن بالای سر خانه های ما سفر گسترده و خودمان فرزندان خود را با فرهنگ اهل بیت(ع) اشنا نمی کنیم؛ دشمن بر ما طمع می کند.

وی خاطر نشان کرد: امروز روزی است که همه ما باید با اعمال خوب خود تلاش کنیم تا قلب امام زمان خود را شاد کرده و او را تنها نگذاریم.