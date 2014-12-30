به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز این نشست که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورا و سایر اعضا برگزار شد، محمد فطانت به عنوان سخنگو و دبیر جدید شورای عالی بورس سوگند وفاداری یاد کرد.

طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی بورس نیز در این نشست ضمن ابراز آرزوی موفقیت برای فطانت، رئیس جدید سازمان بورس، چشم انداز بلند مدت بازار سرمایه را امیدوار کننده دانست و افزود: با روی کار آمدن مدیریت جدید در نهاد ناظر بر بازار سرمایه کشور و با اجرای برنامه های جدید، حمایت های دولت، به ویژه ریاست جمهوری از بازار، در آینده شاهد بهبود شاخص ها خواهیم بود.

رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار که به عنوان سخنگو و دبیر جدید شورای عالی بورس در این نشست شرکت کرده بود نیز با توجه به عملکرد خوب مدیریت گذشته، چشم انداز بازار را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با ارایه برنامه ها و ابزارهای جدید در بازار سرمایه کشور این بازار از رکود خارج خواهد شد.