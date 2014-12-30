جایگزین نیلسون انتخاب شد/ علیپور به پرسپولیس پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود همامی، دروازه‌بان پیشین تیم فوتبال پیکان با پرسپولیس قرارداد امضا کرد تا این تیم را در ادامه رقابتهای لیگ همراهی کند.

همچنین علی علیپور، مهاجم جوان راه‌آهن هم با قراردادی به مدت یکسال‌ونیم به پرسپولیس پیوست.