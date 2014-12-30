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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۵۴

نوبخت:

۴۸۵ فقره پرونده تخلف در صنف پوشاک اردبیل تشکیل شد

۴۸۵ فقره پرونده تخلف در صنف پوشاک اردبیل تشکیل شد

اردبیل - معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از تشکیل ۴۸۵ پرونده تخلف در صنف پوشاک استان در هشت ماهه نخست سال خبر داد.

علی نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید به اجرای بازرسی های مداوم از اصناف مختلف تعداد بازرسی از صنف پوشاک را هزار و ۷۰۰ مورد در هشت ماهه نخست سال عنوان کرد.

وی افزود: در پی بازرسی ها ۴۸۵ پرونده تخلف در استان تشکیل شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شده اند.

به گفته معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مواردی از قیبل گران فروشی و فروش اجناس مغایر با تبلیغات فروشنده در بین پرونده ها مشاهده می شود.

نوبخت رقم ارزش ریالی تخلفات را ۱۰۳ میلیون و ۵۷۱ هزار و ۴۰۰ ریال عنوان کرد و از تداوم بازرسی ها خبر داد.

وی تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده تخلف می توانند با شماره ۱۲۴ تماس حاصل نمایند تا مورد گزارش شده در کمتر از ۲۴ ساعت بازرسی شود.

کد مطلب 2452579
محمد میرزایی ناطق

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