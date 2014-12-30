۴۸۵ فقره پرونده تخلف در صنف پوشاک اردبیل تشکیل شد

علی نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید به اجرای بازرسی های مداوم از اصناف مختلف تعداد بازرسی از صنف پوشاک را هزار و ۷۰۰ مورد در هشت ماهه نخست سال عنوان کرد.

وی افزود: در پی بازرسی ها ۴۸۵ پرونده تخلف در استان تشکیل شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شده اند.

به گفته معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مواردی از قیبل گران فروشی و فروش اجناس مغایر با تبلیغات فروشنده در بین پرونده ها مشاهده می شود.

نوبخت رقم ارزش ریالی تخلفات را ۱۰۳ میلیون و ۵۷۱ هزار و ۴۰۰ ریال عنوان کرد و از تداوم بازرسی ها خبر داد.

وی تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده تخلف می توانند با شماره ۱۲۴ تماس حاصل نمایند تا مورد گزارش شده در کمتر از ۲۴ ساعت بازرسی شود.