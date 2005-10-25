شمار تلفات نيروهاي آمريكائي در عراق از مرز 2000 نفر گذشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزازي فرانسه، اين منبع اعلام كرد كه با مرگ دو سرباز ديگر آمريكا تعداد سربازان كشته شده اين كشور پس از تهاجم به عراق در ماه مارس سال 2003 به بيش از 2 هزار نفر رسيد.

شبكه خبري سي ان ان در اينباره اعلام كرد كه اين خبر همزمان با افزايش نارضايتي ها در آمريكا از جنگ با عراق اعلام شد.

نظر سنجي كه اخيراً در وال استريت ژورنال منتشر شده است نشان مي دهد كه براي اولين بار اكثريت آمريكائي ها براين باورند كه تهاجم آمريكا به عراق اشتباه بوده است.

بر اساس اين نظر سنجي 53 درصد از شهروندان آمريكا بر اين باورند كه اقدام نظامي عليه عراق اشتباه بوده است.

اين نظر سنجي كه از سوي "مؤسسه نظر سنجي درهم كنشي" صورت گرفته نشان همچنين مي دهد كه تنها 34 درصد معتقدند كه اين تهاجم اقدامي صحيح بوده است و اين در حاليست كه در صد افرادي كه در مارس 2003 يعني زمان آغاز جنگ مخالف آن بودند 49 در صد بود كه اين ميزان در نظر سنجي ماه سپتامبر همانسال به 50 در صد رسيد.

بر اساس نظر سنجي اخير 66 درصد آمريكائي ها بر اين باورند كه اقدامات جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در عراق ضعيف اما منصفانه است و 32 در صد بر اين باورند كه كار وي در اين خصوص عالي و بسيار خوب بوده است.

همچنين 44 در صد از نظر سنجي شوندگان بر اين باورند كه وضعيت نيروهاي آمريكائي در عراق بدتر مي شود در حاليكه تنها 19 در صد وضعيت را رو به بهبود توصيف كرده اند.

از ديگر نتايج اين نظر سنجي كه از هزار و 833 نفر و از 11 الي 17 اكتبر صورت گرفته، آن است كه 61 در صد اعتقاد دارند كه سياستهاي آمريكا در عراق به توفيقي دست نخواهد يافت كه اين ميزان 2 در صد نسبت به ماه سپتامبر بيشتر است.