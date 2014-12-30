اهواز پایتخت کتاب می شود

همایون قنواتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مشخصات برنامه «اهواز پایتخت کتاب» با پنج عنوان توسط مجموعه فرهنگی کاشت که یک گروه مردم نهاد است، مطرح شد و این اداره از آن استقبال کرد.

وی افزود: در نشست با فعالان این گروه مردم نهاد به این نتیجه رسیدیم که طرح اول به عنوان «شبکه کتاب اهواز» باشد و این طرح دارای زیر مجموعه هایی مثل برگزاری مسابقات کتابخوانی، اهدا و نذر کتاب، نرم افزارهای کتاب گویا و... است. البته این بخش ها باید بیشتر توسعه داده شوند.

قنواتی توضیح داد: بخش دوم این طرح شامل «پارک کتاب اهواز» است که برای سنین مختلف کودک، نوجوان، خانم ها، سالمندان و.... طراحی می شود. در این پارک کودکان با وسایل بازی که با موضوع کتاب طراحی شدند سرگرم می شوند. همچنین فضاهایی برای قصه گویی، نقد و بررسی کتاب، رونمایی و کافه کتاب و .. در نظر گرفته می شود.

وی به بخش دیگری از طرح «اهواز پایتخت کتاب» پرداخت و گفت: بخش سوم ساخت نمادها، نشانه ها و المانهای شهری با موضوع کتاب است که با کمک شهرداری و دیگر سازمان ها می توان نمادهایی را با محوریت کتاب در نقاط مختلف شهر راه اندازی کنیم. همچنین می شود جشنواره مجسمه سازی راه اندازی کرد و از آثار مجمسه سازان داخل و خارج با موضوع کتاب بهره برد که در اهواز از آثار شان استفاده کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان اظهار کرد: جایزه کتاب سال خوزستان نیز از دیگر بخش های طرح است که می توان در این بخش پدید آوردنگان کتاب در زمینه کودکان، کتب دینی، علمی، پژوهشی، رمان، ادبیات و ... را به شهروندان معرفی کرد. این کار باعث تشویق شهروندان برای آشنایی بیشتر با پدیدآورندگان و ترغیب بیشتر آنها به کتاب خوانی می شود. همچنین در این زمینه می شود استعدادهای جوان را بهتر و بیشتر شناسایی شوند.

قنواتی با اشاره به بخش پنجم این طرح گفت: بخش پنجم طرح اهواز پایتخت کتاب که اهمیت زیادی دارد و قابل اعتنا است و در کشور نمونه و نظیری ندارد «جایزه ادبی مکتب جنوب» است. بخش بسیار زیادی از ادبیات معاصر ایران به دوش شاعران و ادبای استان و شعرای صاحب سبک و صاحب تکنیک است. در حوزه داستان نیز به همین ترتیب است.

قنواتی گفت: جایزه ادبی مکتب جنوب رونغ تازه ای را به فضای ادبی استان می دهد. البته این طرح در آینده نزدیک به صورت کامل آماده می شود تا آن را با شهرداری و استانداری در میان بگذاریم.