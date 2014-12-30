به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی در نشستی در تشریح مهمترین تحولات بازار جهانی نفت در ماه دسامبر سال جاری میلادی، گفت: روند نزولي قيمت نفت که از ژوئن آغاز شده بود در ماه گذشته میلادی شیب تندتری را به خود گرفته است.

کارشناس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با اعلام اینکه متوسط قيمت نفت برنت در ماه دسامبر (متوسط اول تا بيست و چهارم دسامبر) با بیش از 15 دلار و30 سنت كاهش به 63 دلار و59 سنت رسید، تصریح کرد: در این دوره قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس آمریکا هم با بیش از 15 دلار و50 سنت کاهش به محدوده بشکه ای 60 دلار سقوط کرد.

این کارشناس بازار نفت با اعلام اینکه بيشترين كاهش ماهانه قيمت در طول چند چند ماه گذشته مربوط به ماه دسامبر سال 2014 میلادی است، اظهار داشت: تصميم اوپك براي تمديد سقف توليد 30 ميليون بشكه در روز در اجلاس 27 نوامبر و عدم وجود نشان‌هایي از كاهش توليد در اوپك و غير اوپك مهمترین عامل سقوط قیمت نفت به شمار می رود.

وی از اظهارنظر برخی از کشورهای عربی عضو اوپک مبنی بر اینکه حتي اگر قيمت‌ها به كمتر از 40 دلار در بشكه برسد اوپك كاهش توليد نخواهد داشت، اظهار داشت: افزايش توليد نفت آمريكا و رسيدن به سطح 9 میلیون و 140 هزار بشکه در روز از دیگر عوامل تضعیف کننده بازار جهانی نفت است.

یوسفی همچنین از کاهش 17 درصدی واردات طلای سیاه توسط ژاپن به عنوان یکی دیگر از عوامل سقوط آزاد قیمت نفت یاد کرد و افزود: توافق نفتی دولت و اقيلم كردستان عراق و رکوردزنی صادرات نفت عراق در ماه دسامبر هم از عوامل تضعیف کننده بهای طلای سیاه در بازار بود.

کارشناس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با یادآوری اینکه در ماه گذشته میلادی صادرات نفت عراق به بیش از دو میلیون و800 هزار بشکه در روز رسید، تبیین کرد: همزمان با تولید و صادرات نفت عراق، تولید طلای سیاه توسط کشورهای غیر اوپک هم به مرز 50 میلیون بشکه در روز رسید.

این کارشناس بازار نفت با بیان اینکه همچنین از سیاست های نفتی عربستان سعودی به عنوان یکی دیگر از عوامل کاهش قیمت طلای سیاه یاد کرد و افزود: علی النعیمی وزير نفت عربستان سعودي تاکید کرده اگر توليدكنندگان غير اوپك پيشنهاد كاهش توليد بدهند اوپك و مشخصا عربستان از آن پيروي نخواهد كرد.

وی با اشاره به نقش کاهش رسمی قیمت نفت برخی از کشورهای عضو اوپک همچون عراق، عربستان، کویت، امارات و ایران، گفت: تثبیت سقف تولید نفت روسیه هم از دیگر دلایل سقوط آزاد قیمت طلای سیاه در ماه گذشته میلادی بوده است.

یوسفی از افزایش ذخیره سازی نفت توسط کشورهای پیشرفته صنعتی و به ویژه آمریکا به عنوان دیگر دلایل سقوط آزاد بهای نفت یاد کرد و خاطرنشان ساخت: در صورت تداوم شرایط فعلی در بازار نمی توان انتظار افزایش قیمت نفت در بلند مدت داشت.