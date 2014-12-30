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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۱۷

یک نماینده عراقی مطرح کرد:

سفر شیوخ عشایر الانبار به ایران جهت کمک گرفتن برای مقابله با داعش

سفر شیوخ عشایر الانبار به ایران جهت کمک گرفتن برای مقابله با داعش

یک نماینده عراقی اعلام کرد که شیوخ عشایر استان الانبار برای کمک گرفتن جهت مقابله با داعش به ایران سفر خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغدپرس، احمد عطیه نماینده استان الانبار اظهار داشت: رهبران و شیوخ استان الانبار به ایران یا هر کشور دیگری که خواهان کمک تسلیحاتی به عراق برای مبارزه با داعش هستند سفر خواهند کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: برخی شیوخ عشایر سنی در دیدار با "جان مک کین" سناتور آمریکایی اعلام کرده اند که از حملات هوایی ائتلاف مقابله با داعش و محدودیت های آن و بی تاثیر بودن آنها ناراضی هستند.

احمد عطیه در ادامه گفت: شیوخ عشایر اعلام کردند که موضوع ائتلاف مقابله با داعش بیشتر از اینکه واقعی باشد جنبه تبلیغاتی دارد و اگر واشنگتن اقدامات قاطعی برای مقابله داعش انجام ندهد و عشایر الانبار را مسلح نکند این افراد تمامی ابزارها را به کار خواهند گرفت.

وی خاطرنشان کرد: اهل تسنن استان الانبار برای رهایی از تروریسم و داعش به یک کشور خاص اکتفا نخواهند کرد به ویژه اینکه کشورهای همسایه نقش زیادی در موضوع کمک به عراق و از بین بردن داعش ایفا کرده اند.

کد مطلب 2452583

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