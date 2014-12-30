سفر شیوخ عشایر الانبار به ایران جهت کمک گرفتن برای مقابله با داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغدپرس، احمد عطیه نماینده استان الانبار اظهار داشت: رهبران و شیوخ استان الانبار به ایران یا هر کشور دیگری که خواهان کمک تسلیحاتی به عراق برای مبارزه با داعش هستند سفر خواهند کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: برخی شیوخ عشایر سنی در دیدار با "جان مک کین" سناتور آمریکایی اعلام کرده اند که از حملات هوایی ائتلاف مقابله با داعش و محدودیت های آن و بی تاثیر بودن آنها ناراضی هستند.

احمد عطیه در ادامه گفت: شیوخ عشایر اعلام کردند که موضوع ائتلاف مقابله با داعش بیشتر از اینکه واقعی باشد جنبه تبلیغاتی دارد و اگر واشنگتن اقدامات قاطعی برای مقابله داعش انجام ندهد و عشایر الانبار را مسلح نکند این افراد تمامی ابزارها را به کار خواهند گرفت.

وی خاطرنشان کرد: اهل تسنن استان الانبار برای رهایی از تروریسم و داعش به یک کشور خاص اکتفا نخواهند کرد به ویژه اینکه کشورهای همسایه نقش زیادی در موضوع کمک به عراق و از بین بردن داعش ایفا کرده اند.