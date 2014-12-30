اجرای حکم قانون در پاساژ علاء الدین

به گزارش خبرگزاری مهر ، عوامل اجرایی شهرداری منطقه 11 تهران با حضور در محل ضمن توافق با صاحبان این مغازه‌ها و با همکاری آنان اقدام به تخلیه کامل اجناس و تعطیلی این واحدها کردند. با اجرای حکم صورت گرفته اکنون قرار است این طبقه از پاساژ علاء الدین که به صورت غیر قانونی تغییر کاربری داده و از حالت پارکینگ به مغازه و انبار کالا تبدیل شده بود بار دیگر به کاربری اصلی خود (پارکینگ) تبدیل می‌شود. بر اساس توافقات صورت گرفته قرار است طی روزهای آینده حکم تخریب طبقه منفی سه و تبدیل آن به پارکینگ اجرایی شود.

بر اساس رای کمیسیون ماده صد، صاحبان پاساژ علاء الدین در طبقه منفی سه 1063 متر مربع را به صورت غیرقانونی به صورت تجاری درآورده بودند. سازمان اتش نشانی نیز پیش تر اعلام کرده بود که ساختمان علاالدین فاقد ایمنی بوده و به استناد بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها و نظر به شرایط ناایمن و خطرناک ساختمان که روزانه محل تردد هزاران نفر از شهروندان تهرانی است و لزوم حصول ایمنی اثربخش و عدم تمکین مالک برای رفع نقص، حسب دستور معاونت دادستان و سرپرست دادسرای عمومی ناحیه هفت تهران، شهرداری موظف به تخریب مستحدثات زائد و اجرای ایمنی ساختمان است.