پیشرفت 90 درصدی عملیات اجرایی نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، همزمان با پیشرفت 90 درصدی عملیات اجرایی گام نخست پروژه مجتمع نمایشگاهی شهرآفتاب، مهندس مرتضی اسکندر از آغاز مراحل طراحی، تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار گام دوم این پروژه عظیم خبر داد.

وی با بیان آنکه تلاش برای تکمیل فضاهای پیش بینی شده در گام نخست پروژه طی ماه های آینده به اتمام می رسد، گفت: با اجرای گام دوم پروژه مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب، فضاهای سرپوشیده نمایشگاهی در این مجموعه به میزان 36 هزار متر مربع افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت یادمان سازه، در تشریح روند پیشرفت عملیات اجرایی در بخش های مختلف پروژه، از پوشش 60 درصدی سقف سالن های 3 قلوی نمایشگاهی با لایه نهایی کلزیپ خبر داد و گفت: تکمیل این عملیات به موازات اجرای اقدامات تاسیساتی ادامه دارد. تلاش برای نصب تجهیزات و اقلام تاسیساتی در سالن ملل نیز با سرعتی مناسب پیش می رود و عملیات نصب سقف کاذب این سالن رو به اتمام است.

وی با اعلام اتمام عملیات سازه ای رواق های پیش بینی شده در گام نخست پروژه، از تکمیل ابنیه 37 هزار متر مربعی فضاهای اداری خبر داد و گفت: ساختمان اداری مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب به مرحله سنگ کاری و نصب نمای شیشه ای رسیده است.

به گفته مهندس اسکندر، کلیه اقدامات مربوط به محوطه سازی این پروژه در مرحله رفع نقص بوده و حدود 90 درصد از مساحت پیش بینی شده برای احداث فضای سبز، در گام نخست پروژه زیر پوشش گیاهی رفته است.