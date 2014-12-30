اقتصاد روسیه در رکود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت اقتصاد روسیه اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی در ماه نوامبر برای نخستین بار از ماه اکتبر سال 2009 میلادی کاهش یافته است.



این در حالی است که ارزش روبل روسیه در برابر دلار نیز چهار درصد کاهش یافت.

ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه نیز به کمترین میزان رسیده و به نظر می رسد روسیه سال دشواری پیش رو داشته باشد.



در پنج سال گذشته تولید ناخالص داخلی روسیه هیچ گاه کاهش نیافته بود. اما در ماه نوامبر پنج دهم درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت.



تحریم های غرب برای به زانو درآوردن روسیه در بحران اوکراین، اقتصاد روسیه را تضعیف کرده است.



"سرگئی رومانچوک" یکی از مسئولان بانکی روسیه گفت در شرایط فعلی نرخ مبادلات در بازار توسط عوامل کوتاه مدت تعیین می شوند. در واقع اوضاع غیر قابل پیش بینی است. برای مثال ارزش روبل امروز بدون انتشار هیچ اخبار خاصی هفت درصد نوسان داشت.