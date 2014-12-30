رئیس جمهور بر تسریع در احداث صنایع پتروشیمی بندر چابهار تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی ظهر امروز در سفر به بندر چابهار در سیستان و بلوچستان ضمن بازدید از پروژه خط آهن چابهار –زاهدان از نزدیک از روند احداث صنایع پتروشیمی مکران چابهار بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید بیان داشت: اتصال راه آهن از چابهار به شبکه ریلی، پروژه گازرسانی و ایجاد مجتمع پتروشیمی به عنوان طرح های عظیم دولت در راستای توسعه ملی است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار نیز در حاشیه بازدید رئیس جمهور از مجتمع پتروشیمی مکران چابهار بیان داشت: برای ایجاد زیر ساخت های لازم در این پروژه بزرگ مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان تاکنون هزینه شده است.

حامد علی مبارکی بیان داشت: با راه اندازی و بهره برداری از ۳ فاز پیش بینی شده در صنایع پتروشیمی چابهار و همچنین ایجاد صنایع کوچک و پائین دست امکان تولید ۲۸ میلیون تن مواد اولیه در مجتمع پتروشیمی چابهار فراهم می شود.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۲۳۰ هکتار از اراضی بندر چابهار برای ایجاد و احداث صنایع پتروشیمی جانمایی شده است افزود: در همین رابطه ۲ هزار هکتار زمین نیز برای ایجاد صنایع فولاد در نظر گرفته شده است.

مبارکی همچنین از ایجاد و راه اندازی شرکت فولاد مکران چابهار در این منطقه با ظرفیت تولید سالانه سه میلیون تن خبر داد.

وی افزود: برای ایجاد این مجتمع زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار اختصاص یافته و برآورد ریالی به منظور سرمایه گذاری معادل سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.