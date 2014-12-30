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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۵۶

ادامه روند کاهشی شاخص کل بورس با افت 169 واحدی

ادامه روند کاهشی شاخص کل بورس با افت 169 واحدی

شاخص کل بورس و اوراق بهادار در پایان معاملات امروز با 169 واحد افت در ارتفاع 69 هزار و 254 واحدی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر شاخص کل بورس تمام شاخص های بورسی امروز نیز همانند سه روز گذشته منفی بود و در نتیجه تالار شیشه ای باز هم قرمزپوش شد.

برهمین اساس شاخص 30 شرکت بزرگ 9 واحد، آزاد شناور 177 واحد، بازار اول 142 واحد، بازار دوم 220 واحد و صنعت 103 واحد افت کردند.

در پایان داد و ستدهای امروز 331 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از100 میلیارد تومان در 39 هزار نوبت معاملاتی معامله شد.

همچنین ارزش بازاری بورس 313 هزار میلیارد تومان بود.

کد مطلب 2452594

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