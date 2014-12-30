ادامه روند کاهشی شاخص کل بورس با افت 169 واحدی

به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر شاخص کل بورس تمام شاخص های بورسی امروز نیز همانند سه روز گذشته منفی بود و در نتیجه تالار شیشه ای باز هم قرمزپوش شد.



برهمین اساس شاخص 30 شرکت بزرگ 9 واحد، آزاد شناور 177 واحد، بازار اول 142 واحد، بازار دوم 220 واحد و صنعت 103 واحد افت کردند.



در پایان داد و ستدهای امروز 331 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از100 میلیارد تومان در 39 هزار نوبت معاملاتی معامله شد.



همچنین ارزش بازاری بورس 313 هزار میلیارد تومان بود.