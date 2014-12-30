مسببان حوادث ۸۸ به خطای خود اعتراف کنند/ فضای جهان به نفع ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد قبل از ظهر سه شنبه در گردهمایی طلاب و روحانیون که به مناسبت گرامیداشت نهم دیماه در مدرسه فیضیه برگزار شد با بیان اینکه فیضیه نماد تفکر، اندیشه فقاهتی، اخلاق علوی است بیان کرد: فیضیه یادآور درس اخلاق امام، نمازهای ملکوتی آیت الله اراکی و خون شهداء ۱۵ خرداد۴۲ شناخته می شود و امروز در سراسر دنیای اسلام به عنوان یک نماد فاخر از اندیشه مردم سالاری دینی است.

وی در ادامه به تبیین حادثه نهم دیماه ۸۸ پرداخت و عنوان کرد: ملت ایران با رزیابی درست از حادثه ۹ دی ماه حماسه تاریخ سازی را اراده نمود و این روز به عنوان یک نماد و تابلو روشن عزت آفرینی را برای نظام اسلامی ترسیم و به جهانیان نشان داد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: شایسته است زنان، مردان، جوانان و آحاد ملت حوادث سال ۱۳۸۸ را از نگاه عمیق سیاسی و دینی خویش دور نکنند و از تجارب ارزشمند آن الهام بگیرند و آینده خود را بر اساس درس های عزت آفرین آن بسازند.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال ۱۳۸۸ با رهبری و مدیریت مقام معظم رهبری راه برای خلق حماسه بزرگ سیاسی در انتخابات سال ۸۸ با مشارکت ۴۰ میلیونی مردم فراهم شد گفت: این روز برگ زرینی از اقتدار ملی را خلق کرد و همانگونه که رهبری در نماز جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ تبیین کردند در زمان برگزاری انتخابات رفتارها و گویش‌ها با اخلاق‌مداری و فهم صحیح سیاسی شکل گرفت.

حجت الاسلام ابوترابی ادامه داد: اما عده ای که بازنده انتخابات بودند با دست آویز قرار دادن حوادث و گویش های دوران انتخابات بر طبل ابطال انتخابات کوبیدند و بر نظریه ابطال انتخابات تاکید کردند.

وی افزود: در ادامه این رفتارها و گفتارها رهبری انقلاب اولا در جایگاه حراست از قانون و با تاکید بر قانون مداری و مطالبه حقوق از راه قانونی و ثانیا در جایگاه فقاهتی و رهبری جامعه اسلامی به عنوان فصل الخطاب نقشه راه را برای برون رفت از تنگنا تعریف کردند و همگان را بر التزام بر قانون دعوت نمودند و حتی به درخواست دبیر شورای نگهبان با تمدید مهلت اعتراض به مدت ۵ روز موافقت کردند.

وی در ادامه امنیت کنونی کشور و امنیتی که در برخی از کشورهای منطقه همچون عراق و سوریه در حال شکل گیری است را مرهون اقتدار و ایستادگی ملت دانست و گفت: عده ای در برابر قانون و مواضع شفاف و تبیین شده رهبری ایستادند و این سخن فصل الخطاب را نپذیرفتند و برای تحمیل دیدگاه خود بر نظام مقدس جمهوری اسلامی دست به اردو کشی خیابانی زدند که نتیجه این اردو کشی‌ها شهادت جمعی از بهترین نیروهای انقلاب و مدافعان نظام و آسیب دیدن تعدادی از جوانان ملت بود و جایگاه رفیع نظام را در برابر نگاه جامعه جهانی مخدوش کرد.

تداوم اتفاقات سال ۸۸ چیزی جز تضعیف نظام نبود

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران امروز نقطه امنیت قاره آسیا و جنوب غربی این قاره است، بیان کرد: سؤال ما از کسانی که حوادث سال ۸۸ را رقم زدند این است که آیا تداوم آشوب‌ها و اردوکشی‌ها و عدم التزام به قانون و رهنمودهای رهبری برای ایران امنیت به ارمغان می‌آورد و در موضع برتر قدرت سیاسی قرار می‌داد؟ و من تردید ندارم که هیچ یک از هوشمندان حوزوی و دانشگاهی و آحاد ملت به این حقیقت بی اعتقاد نیستند که تداوم رفتارهای سال ۱۳۸۸ چیزی جز تضعیف نظام، جایگاه رفیع رهبری و تهدید منافع ملی را به ارمغان نداشت.

وی در ادامه بیان کرد: کسانی که خدای ناکرده به مدیران فتنه نگاه مثبت دارند بدانند که اگر نظام به دلایلی بااقتدار از فتنه سال ۸۸ عبور نمی‌کرد معلوم نبود ملت ایران امروز از نظر امنیت و قدرت سیاسی و توان دفاع از منافع ملی و مردم سالاری دینی در چه شرایطی قرار داشت و چه پیامدهای خطرناکی برای ملت ایران و اسلام رقم می‌خورد.

حجت لااسلام ابوترابی بیان کرد: اگر نظام اسلامی با اقتدار از فتنه عبور نمی‌کرد امروز فرزندان اسلام در عراق استخوان هایشان در زیر چکمه داعش و اربابان آمریکایی آن خورد می‌شد و هزاران دختر و پسر در سوریه و لبنان و فلسطین باید هزینه تضعیف جمهوری اسلامی را پرداخت می‌کردند.

وی در ادامه با اشاره به رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری که برگرفته از آموزه های دینی است، ایشان را شایسته ترین فرد برای هدایت انقلاب عنوان و بیان داشت: این قدرت از اخلاق برآمده از تربیت دینی و تهذیب نفس و بی اعتنایی به دنیا و اعتقاد به خداوند متعال به دست آمده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ملت ایران ماه‌ها حوادث بعد از انتخابات خرداد ۸۸ را رصد کرد و فرمایشات مقام معظم رهبری را دریافت و بیانیه و دعوت سران فتنه برای دعوت با رویایی با نظام شیعی را مطالعه کرد و آثار تضعیف نظام و خشنودی رسانه‌های صهیونیستی و آمریکایی را به خوبی رصد کرد و به این نتیجه رسید که باید با حضور موثر خود فتنه گر و فتنه آفرینان را زیر لگدهای مبنی بر عقل و ایمان خود قرار دهد.

وی ادامه داد: ملت ایران بعد از نهم دیماه در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی هماهنگ و با وحدت در کنار رهبری حکیم و مقتدر خویش ایستادند و بر ارزش‌ها و اصول انقلاب پای فشردند و دستاورد نهم دیماه ۸۸ خلق نهم دیماهی دیگر در ۲۴ خرداد سال ۹۲ بود.

وی افزود: ملت ایران و همه دانشگاهیان و حوزویان باید بدانند که اگر هدایت‌های مبنی بر حکمت و عزت و اقتدار رهبری انقلاب و ایستادگی ملت ایران نبود ما نمی‌توانستیم حوادث تلخ سال ۸۸ را زمینه ساز بارش رحمت الهی و ایجاد یک حماسه بزرگ سیاسی در انتخابات ۲۴ خردادماه کنیم.

چرا برخی به خطای خود اذعان نمی‌کنند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چرا ما چنین نعمتی را پاس نمی داریم عنوان کرد: چرا برخی به خطای خود اذعان نمی‌کنند و باید بدانند کمترین خواسته این است که مدیران فتنه که آن حوادث تلخ را خلق کردند به خطا و اشتباهات خویش اذعان کنند.

وی بیان کرد: اگر این افراد دغدغه مردم عراق، سوریه، فلسطین و ملت ایران دارند این دغدغه در سایه احترام به اصول و قدرشناسی از رهبر انقلاب و وفاداری ملت شناخته می‌شود.

حجت الاسلام ابوترابی بیان کرد: دولت یازدهم باید بداند که اگر امروز نمایندگان ملت ایران با نمایندگان ۱+۵ با اقتدار سخن می‌گوید مبتنی بر مدیریت مبنی بر حکمت حکیمانه رهبر انقلاب در سال ۸۸ است و اگر دنیا در برابر اقتدار ملت ایران دست از خودخواهی و عربده کشی کشیده است به سبب رهبری انقلاب است.

وی تأکید کرد: وحدتی که امروز ما تجربه می‌کنیم به سهولت به دست نیامده است و دست آورد تدبیر حکیمانه رهبری و بصیرت ملت ایران است.

اگر حوادث ۸۸ نبود پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ارجاع نمی‌شد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال ۸۸ مقام معظم رهبری در سه حوزه در حال مدیریت بودند گفت: یکی مسائل داخلی کشور و شرایطی ایجاد شده بود حوزه دوم موضوع هسته ای ایران و پاسداری از منافع ملی ایران بود و دیگری مسائلی بود که در آن سال در کشورعراق در حال شکل گیری بود.

وی با اشاره به موضوع هسته ای ایران گفت: سال ۸۸ اوج رویارویی ما با قدرت‌های شیطانی جهان بود و اگر حوادث ۸۸ نبود پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ارجاع داده نمی‌شد و این حوادث بعد از خلق آشوب‌ها و ناامنی‌های سال ۸۸ ایجاد شد.

وی بیان کرد: در همان سال در کشور عراق جریان لائیک توانسته بود با حمایت رئیس جمهور اسبق مصر و اربابان وی اکثر کرسی‌های مجلس عراق را به دست آورد و راه را برای قدرتمندی یک جریان وابسته در عراق فراهم کرد و بسیاری از تحلیل‌گران عراق را در دست نیروهای وابسته به غرب می‌دیدند اما مدیریت رهبری نظام در کنار مردم عراق بد که زمینه ائتلاف نیروهای اصیل را فراهم و راه را برای نخست وزیری مورد حمایت اکثریت متعهد بر ملت عراق را فراهم کرد.

حجت الاسلام ابوترابی با اشاره به موقعیت کنونی ایران بیان کرد: امروز کاملا فضا به نفع ایران است و دستاوردهای آن در عراق نیز قابل مشاهده است زیرا غرب در عراق به دنبال این نبود که ائتلاف تنها در موصل پروازهایی داشته باشد بلکه به دنبال سیطره کامل بر عراق و نابودی این کشور داشت.

وی ادامه داد: شرایط ایران در حال حاضر به گونه‌ای است که اخیرا آمریکا اعلام کرده که ایران از موقعیت ویژه‌ای در جهان برخوردار است و اگر روزی نامه‌ای که رئیس جمهور آمریکا به ایران ارسال داشت منتشر شود دنیا فکر می‌کند ابر قدرت ایران است یا آمریکا.