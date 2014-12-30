به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «روزهای خرداد» حاصل 10 ماه تحقیق، پژوهش و تولید است كه سعی كرده نگاهی متفاوت به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و 92 داشته باشد و این دو انتخابات را مورد بررسی قرار دهد.

در این مستند با بیش از 15 نفر از چهره های سیاسی و رسانه ای كشور كه با دیدگاه های متفاوت در حال حاضر در فضای سیاسی كشور حضور دارند مصاحبه هایی انجام شده و روایت و تحلیل آن ها مورد بررسی قرار گرفته است.

از این چهره ها می توان به دكتر ابراهیم یزدی (دبیركل نهضت آزادی)، فائزه هاشمی (فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی)، حجت الاسلام و المسلمین رسول منتجب نیا (قائم مقام حزب اعتماد ملی)، عباس عبدی (مشاور و عضو ستاد مهدی كروبی در انتخابات سال 88)، حجت الاسلام و المسلمین حیدر مصلحی (وزیر سابق اطلاعات)، محمدحسین صفار هرندی (وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام)، الهه كولایی (عضو سابق حزب مشاركت ایران اسلامی)، عباسعلی كدخدایی (سخنگوی سابق شورای نگهبان) و عبدالرضا داوری (قائم مقام سابق خبرگزاری ایرنا) اشاره كرد.

مستند «روزهای خرداد» در بیش از 46 دقیقه تلاش داشته تا به دو انتخابات مهم و تعیین كننده جمهوری اسلامی ایران بپردازد و آن ها را مورد بررسی قرار دهد و به این سوال پاسخ دهد كه چرا در سال 88 موضوع تقلب مطرح شد و آن انتخابات به جنجال كشیده شد اما در انتخابات سال 92 چنین اتفاقی روی نداد و استدلال معترضان به انتخابات سال 88 مبنی بر تقلب در انتخابات آن سال چه بوده است؟

این مستند تولید مركز مستند سوره حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی است.

مراسم رونمایی از این مستند روز چهارشنبه 10 دی ماه 1393 از ساعت 15 الی 17 در سالن اَوِستای حوزه هنری انجام می شود و در این مراسم چهره هایی همچون محمدحسین صفار هرندی، حسین شیخ الاسلام و امیر محبیان به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.