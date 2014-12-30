نخستین محموله دام زنده از اسکله شادگان بارگیری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعدالله عبداللهی اظهار کرد: به دنبال آغاز فاز عملیاتی اسکله تجاری بندر شادگان و به منظور بهره گیری از ظرفیت این اسکله محلی و توسعه و رونق تجارت در منطقه، اولین محموله دام زنده با حضور نماینده ویژه استاندار و فرماندار شهرستان شادگان و ضمن هماهنگی و همکاری ارگان های ذیربط محلی بارگیری شد.

عبداللهی افزود: انتظار می رود با آغاز فعالیت این اسکله تجاری که در مجاورت خور ابوخضیر (از انشعابات خور موسی) واقع شده است، به تدریج فعالیت های تجاری از جمله واردات کالاهای همراه مسافر و صادرات انواع محصولات کشاورزی و دامی رشد یافته و این اسکله به محلی برای فعالیت های تجاری در منطقه تبدیل شود.

وی تصریح کرد: به دنبال سیاست های دولت برای رفع محرومیت و رونق کسب و کار در مناطق محروم، سازمان بنادر و دریانوردی، سرمایه گذاری در این مناطق را وجه همت خود قرار داده و اقدام به احداث بنادر محلی همچون اسکله تجاری شادگان نموده است.

به دنبال تکمیل احداث اسکله شادگان، این اسکله در پنجم آبان ماه سال جاری با حضور مقامات استانی و شهرستان شادگان و به همت این اداره کل مورد بهره برداری قرار گرفته و وارد فاز عملیاتی شد.