افزايش ۷۷ درصدی كشف سرقت در بروجرد/ سارق طلاجات روانه زندان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دليري در تشريح اين خبر بيان داشت: در طول ۹ ماه گذشته امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۷ درصد افزايش كشف سرقت و كاهش چشمگير وقوع جرم را داشته ايم كه اين کشفيات با انجام طرح­های ارتقاء امنيت اجتماعي صورت گرفته است.

وی در ادامه بيان كرد: در اين مدت ۷۱۴ نفر متهم دستگير و پس از تشکيل پرونده به دادسرا معرفي شدند.

سارقي با ۳۹ فقره سرقت دستگير شد

فرمانده انتظامي شهرستان بروجرد از دستگيري سارق حرفه اي محتويات خودرو با ۳۹ فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ دليري افزود: در پي چندين فقره سرقت محتويات خودرو در شهر بروجرد، بلافاصله موضوع در دستور كار ماموران کلانتري ۱۳ اين فرماندهي قرار گرفت.

وی در ادامه بيان داشت: پس از تحقيقات گسترده و استفاده از گشت هاي پنهان يک سارق شناسايي و در عملياتي غافلگيرانه دستگير شد.

فرمانده انتظامي شهرستان بروجرد اظهار داشت: در بازجويي هاي فني سارق به ۳۹ فقره سرقت محتويات خودرو اعتراف كرد و همراه پرونده در اختيار دستگاه قضایي قرار گرفت.

زن سارق طلاجات روانه زندان شد

رئيس پليس آگاهي استان لرستان از دستگيري يک زن سارق که مبادرت به سرقت طلاجات خانم ها مي كرد خبر داد.

سرهنگ قدرت الله دالوند افزود: به دنبال شکايت خانمي که مدعي شد برای مداوا به يكي از بيمارستان هاي خرم آباد مراجعه و کيفش كه حاوي اسناد و مدارک و طلاجات بوده توسط سارق يا سارقان سرقت شده است، موضوع در دستور کار ماموران اداره مبارزه با سرقت اين پليس قرار گرفت.

دبير قرارگاه مبارزه با سرقت استان گفت: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت لرستان با تحقيقات و بررسي به عمل آمده يك سارق زن را شناسايي و دستگير كردند.

وي ادامه داد: متهمه دستگير شده با ارائه مدارک و شواهد کافي پليس به بزه انتسابي اعتراف كرد و تعداد پنج عدد سکه بهار آزادي، پنج عدد النگو، سه عدد تک پوش طلا، يک سرويس کامل طلا شامل دستبند، زنجير، انگشتر و... از وی کشف و ضبط شد.

سرهنگ دالوند ارزش طلاجات مكشوفه را بالغ بر ۵۰۰ ميليون ريال اعلام كرد و تصريح كرد: زن سارق با قرار صادره راهي زندان شد.

كاهش ۳۷ درصدي وقوع سرقت در دورود

فرمانده انتظامي شهرستان دورود از كاهش ۳۷ درصدي وقوع سرقت و كشف به وقوع ۱۰۰ درصدي در آذر ماه امسال نسبت به سال قبل و افزايش ۲۹ درصدي كشفيات در ۹ ماه نخست سال ۹۳ در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ هدايت اله حسنوند در تشريح اين خبر گفت: در راستاي پاسخگويي به مطالبات مردمي با ايجاد گشت­هاي منظم و حضور پليس در سطح جامعه و با ارائه هشدارهاي پليسي و انتظامي و فراهم كردن زير ساخت­هاي فكري از جمله فرهنگ سازي در مدارس و مساجد سرقت مغازه، اماكن خصوصي و وسائل نقليه كاهش چشمگير داشته و با انجام طرح­هاي متعدد پاكسازي و ارتقاء امنيت اجتماعي افزايش قابل قبولي در كشفيات و دستگيري سارقان و معتادان وجود داشته است.

فرمانده انتظامي دورود از كاهش ۳۷ درصدي وقوع سرقت و كشف به وقوع ۱۰۰ درصدي در آذر ماه امسال نسبت به سال قبل و افزايش ۲۹ درصدي كشفيات در ۹ ماه نخست سال ۹۳ در اين شهرستان خبر داد.

وي در ادامه بيان دات: در ۹ ماهه نخست سال ۹۳ نسبت به زمان مشابه سال قبل كاهش ۹۱ درصدي وقوع كلاهبرداري و افزايش ۵۷۱ درصدي دستگيري كلاهبرداران را داشته ایم.

سرهنگ حسنوند گفت: از ۸۵۰ جرم صورت گرفته در ۹ ماهه سال ۹۳ بالغ بر ۶۸۱ فقره آن كشف شده كه این آمار به معنی كشف ۸۰ درصد جرائم بوده كه رقم قابل قبولي از عملكرد اين فرماندهي را نشان مي­دهد.

پاكسازي نقاط آلوده در ازنا

فرمانده انتظامي ازنا از اجراي طرح پاكسازي نقاط آلوده و جمع­آوري معتادان پرخطر در مناطق آلوده اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ جودكي در تشريح اين خبر گفت: با شناسايي نقاط آلوده در سطح مناطق شهري و روستايي پليس اين فرماندهي اقدام به دستگيري خرده فروشان مواد مخدر و جمع ­آوري معتادان پرخطر کرد كه در اين راستا ۲۳ نفر معتاد، خرده فروش مواد مخدر، مظنون و سارق دستگير شدند.

سرهنگ جودكي با قدرداني از همكاري و همدلي مردم در اجراي طرح پاكسازي در ازنا خاطر نشان كرد: در اين راستا تعداد ۱۰ واحد صنفي متخلف پلمپ و مقاديري مواد مخدر و... نيز كشف شد.