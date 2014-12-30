کاهش مناقشات کشورها با پرداختن به محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، پروین فرشچی در کارگاه تخصصی محیط زیست دریایی و نقش اصحاب رسانه در تنویر افکار عمومی که به همت سازمان منطقه ای حفاظت محیط زیست دریایی (راپمی) و همکاری معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، اظهار کرد: هدف از برگزاری این کارگاه نه تنها تقدیر از رسانه های جمعی که در طول سال گذشته سعی کردند مباحث دریایی با شرایط سخت و امکانات محدود را پوشش دهند نیست، بلکه این کارگاه فرصتی برای بیان مشکلات و معضلات محیط زیست دریایی است تا همکاری رسانه های جمعی در زمینه محیط زیست دریایی بهبود یابد.

فرشچی تاکید کرد: نقد سیاست های محیط زیست از طرف اصحاب رسانه می تواند پایه گذار روند و سیاست های صحیح محیط زیستی در کشور باشد که این وظیفه برعهده اصحاب رسانه است.

وی ادامه داد: ایران در میان کشورهای اسلامی در زمینه ثبت اختراع رتبه اول را دارد و از لحاظ علمی و دارابودن افراد متخصص در منطقه پیشرو است اما در برخی موارد نتیجه مطلوب از این پتانسیل حاصل نمی شود که در این میان نقش رسانه در برقراری حلقه گمشده بسیار پررنگ است.

فرشچی با بیان اینکه محیط زیست وسیله ای برای تعامل با کشور های منطقه است، گفت: پرداختن به موضوع محیط زیست موجب کاهش مناقشات بین کشورها و ایجاد بستر همکاری بیشتر می شود.

وی ادامه داد : می توان از این فرصت برای برقراری ارتباط بیشتر در منطقه استفاده کرد و رسانه ها می توانند در بهبود با سایر کشور ها نقش داشته باشند.

وی افزود: مشکلات و معضلات محیط زیست دریایی در دنیا ازجمله کشور ما کم نیست بنابراین می توان ازطریق تعامل با اصحاب رسانه برای برقراری ارتباط منسجم با کشورهای دیگر، این مشکلات را برطرف کرد.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: توجه به مشکلات و معضلات زیست محیطی به ویژه در بخش دریایی باید فرامرزی دیده شود؛ ایران دارای پهنه های آبی وسیع از جمله دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس است که تعامل با 12 کشور منطقه را فراهم می کند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: برای برقراری ارتباط بین 12 کشور حاشیه پهنه های آبی ایران روابط بین المللی از اهمیت زیادی برخوردار است و تحکیم این روابط مناقشات بین کشورها را کاهش می دهد.

فرشچی گفت: نقد کردن سازمان ها از طرف اصحاب رسانه بسیار خوب است و موجب می شود سازمان ها با کمبودهای خود آشنا شوند و در صدد جبران آن برآیند.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: از رسانه ها انتظار داریم مردم را برای حفظ محیط زیست تشویق کنند.

وی با تاکید بر اینکه تنها متولی حفظ محیط زیست فقط سازمان حفاظت محیط زیست نیست ، اظهار داشت: محیط زیست ماهیت فرابخشی دارد و نیاز به همکاری فرابخشی و بخش خصوصی و در مناطق دریایی نیازمند همکاری با کشور های همسایه است.

فرشچی از نمایندگان رسانه جمعی خواست تا پیشنهادات تاثیر گذار در حوزه سیاستگذاری محیط زیست دریایی را مطرح کنند و افزود: به دنبال اجرایی کردن رویکرد مشارکت رسانه های جمعی در سیاستگذاری محیط زیست دریایی هستیم .

این گزارش می افزاید، پس از تصویب کنوانسیون کویت و با توجه به ضرورت حفاظت از محیط زیست دریایی منطقه، سازمان راپمی در سال 1979 میلادی تاسیس شد و اکنون منطقه دریایی خلیج فارس و دریای عمان که زیر نظر این سازمان قرار دارد، به عنوان ناحیه دریایی راپمی نامیده می شود.

همچنین هدف این سازمان هماهنگ کردن تلاش کشورهای عضو در راستای حفاظت از کیفیت آب این منطقه دریایی، حفاظت از سیستم های زیست محیطی و موجودات آبزی و کاهش آلودگی های ناشی از فعالیت های توسعه ای کشورهای منطقه است.

گفتنی است، ایران، بحرین، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی اعضای راپمی هستند. سازمان حفاظت محیط زیست مرجع ملی مرتبط جمهوری اسلامی ایران با سازمان منطقه ای راپمی است.