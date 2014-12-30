  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۹ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۵۴

بانک ملت به دانشگاه تهرانی ها تسهیلات می‌دهد

بانک ملت به دانشگاه تهرانی ها تسهیلات می‌دهد

مدیر عامل بانک ملت با سرپرست دانشگاه دیدار کرد در این دیدار تفاهم نامه ای بین دانشگاه تهران و بانک ملت منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضاساروخانی- مدیرعامل بانک ملت و جمعی از مدیران و مسئولان این بانک نهم دی با دکتر محمود نیلی احمدآبادی ، سرپرست دانشگاه تهران دیدار کردند.

دکتر محمود نیلی احمدآبادی ، سرپرست دانشگاه تهران در این دیدار گفت: دانشگاه تهران توان و استعداد زیادی دارد و امیدوارم با ساختاری که بانک ملت ایجاد کرده بتواند خدمات بیشتری به دانشگاه تهران ارائه دهد.

سرپرست دانشگاه تهران با اشاره به طرح سامان دهی دانشگاه تهران اظهار امیدواری کرد بانک ملت در این زمینه نیز بتواند مشارکت کند.

مدیرعامل بانک ملت در این دیدار با اشاره به اهمیت دانشگاه تهران گفت: اینکه دانشگاه تهران در لیست ارائه خدمات بانک ملت باشد بسیار برای ما ارزش دارد.

وی گفت: بانک ملت آمادگی دارد در حوزه‌های مختلف خدمات دانشجویی و ارائه تسهیلات به استادان ، کارکنان و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان برای تجاری سازی با دانشگاه تهران همکاری کند.

در پایان این دیدار تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تهران و بانک ملت امضا شد.

کد مطلب 2452607
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها