تکمیل پروژه های آبخیزداری ماهنشان نیازمند۲۰ میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر بیات افزود: سیل­ خیز بودن ماهنشان در گذر زمان بروز پیدا کرده و به دلیل نیمه خشک و کوهستانی بودن منطقه هر سال شاهد وقوع سیل هستیم.

وی ادامه داد: در شهرستان ابهر و خرمدره نیز به دلیل قرار گرفتن در دشت وسیع و شهرستان طارم نیز به دلیل موقعیت نیمه خشک جزو مناطقی از استان است که ضرورت اجرای طرح­های آبخیزداری حائز اهمیت است.

بیات اجرای پروژه های پخش سیلاب و آبخوان داری را در تقویت سفره های آب های زیرزمینی تاثیرگذار دانست و افزود: اجرای این قبیل پروژه ها در چند نقطه استان نقش مهمی در مقابله با کم آبی دارد و جانمایی برای پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی در قالب طرح پزوهشی شناسایی و با تخصیص اعتبار به تدریج اجرا می شود.

مسئول اداره مطالعات و مهندسی آبخیزداری استان زنجان با ابراز تاسف از بی تفاوتی به هشدارهای کارشناسان منابع طبیعی طی دهه های اخیر،عنوان کرد: بالاخره این بی تفاوتی روزی خود را نشان داد و تاکنون به مرز بحران در کاهش سفره های آبهای زیرزمینی رسیده ایم.

بیات افزود: هر چند در اصل۵۰ قانون اساسی به موضوع توجه به منابع طبیعی و محیط زیست تاکید شده؛اما برنامه­ریزی جامع و مدون دولت می تواند حساسیت­ها را به موضوع منابع طبیعی و آبخیزداری بیش از گذشته در پی داشته باشد.