زلزله 5.3 دهم ریشتری منطقه شنبه و طسوج دشتی خسارتی درپی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بردستانی ظهر سه شنبه در جلسه مدیریت بحران شهرستان دشتی اظهارداشت: با وجه به زمین لرزه بزرگ شهرستان دشتی نیاز است که هماهنگی مناسبی در زمینه مقابله با خطرات احتمالی ایجاد شود.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری دشتی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی با آمادگی کامل نیروهای انسانی و تجهیزاتی در آماده باش صددرصدی هستند و در صورت لزوم آماده امداد رسانی هستند.

بردستانی بیان کرد:گروه ارزیابی متشکل از بخشدار شنبه و طسوج، بنیاد مسکن، هلال احمر، جهاد کشاورزی و دهیاران روستاهای دهستان طسوج ضمن بازدید میدانی نسبت به ارزیابی، گزارش گیری، تعدیل و بررسی آخرین وضعیت مناطق زلزله زده خسارت احتمالی اقدام کرده اند.

وی با بیان اینکه دهیاران به عنوان مدیران بحران روستا گزارشهای تکمیلی به بخشداری اعلام کنند اضافه کرد: زلزله 5.3 دهم ریشتری صبح سه شنبه در منطقه شنبه و طسوج دشتی هیچ گونه خسارتی به تاسیسات عمومی اعم از آب، برق، راه، کشاورزی و واحدهای مسکونی وارد نکرده است.